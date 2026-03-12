قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاستثمار: ندعم حق فلسطين في الحصول على صفة مراقب داخل المنظمة التجارة العالمية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 23 رمضان
مسلسل المداح 6 الحلقة 24.. حمادة هلال في مواجهة مع الجن «موت»
الضاني بـ350 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومنافذ وطنية والزراعة
فوِّل العربية وجرى.. القبض على المتهم بالهروب من بنزينة في البحيرة
العمل: إجازة القطاع الخاص من 19 إلى 23 مارس بمناسبة عيد الفطر
الدفاع الكويتية: عطل في بعض خطوط الكهرباء جراء التصدي للأهداف المعادية
ليه كدا؟ صدمة من روجينا بعد اكتشاف مقلب رامز ليفل الوحش
ضربة مدوية.. الحرس الثوري الإيراني يسقط مقاتلة أمريكية من طراز إف -15
روجينا في رامز ليفل الوحش توضح حقيقة صفعة غادة عبد الرازق لها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 23 رمضان

صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
إيمان طلعت

يحرص عدد كبير من المصلين صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر وسط أجواء إيمانية حيث تبدأ بعد قليل صلاة العشاء والتراويح في ليلة 23 رمضان.

ويسعى كل مؤمن لاغتنام الفضل والثواب في كل لحظة من أيام رمضان؛ بأداء صلاة والعشاء والتراويح ، حيث إن أفضل ما يتميز به الشهر الفضيل هو صلاة التراويح في المساجد الكبرى في مصر.

صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في ليلة 23 رمضان

ويقدم موقع "صدى البلد" بثًا مباشرًا لأداء صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر ليلة 23 رمضان.

كيفية صلاة التراويح

صلاة التراويح ليست بفرض، والدين يسر، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها؛ فمن استطاع صلاتها عشرين ركعة فقد أتى بالكمال وعمل عملًا يُثَاب عليه وله أجر وافر، ومن لم يستطع صلاة العشرين صلَّى ما في استطاعته ويكون بذلك مأجورًا أيضًا، غير أنَّه لم يرقَ إلى درجة الكمال ولا يكون بذلك تاركًا فرضًا من الفرائض.

ويستحب الجلوس بين صلاة كلِّ أربعِ ركعاتٍ بقدرها، وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر، ولم يُؤثَر عن السلف شيءٌ معين يلزم ذكره في حالة الانتظار، وأهل كل بلد مُخَيَّرون وقت جلوسهم هذا بين قراءة القرآن والتسبيح وصلاة أربع ركعات فرادى والتهليل والتكبير أو ينتظرون في صمت وسكون.


كيف تصلي التراويح 11 ركعة؟

صلاة التراويح تصلى مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين، ثم يصلي الشفع ركعتين ثم الوتر، ووقت صلاة التراويح يكون من بعد صلاة العشاء وقبل الوتر إلى طلوع الفجر؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفقٌ عليه.

وفي "الصحيحين" عن أم المؤمنين السيدة عائشة- رضي الله تعالى عنها-: "ما كان رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- يزيدُ في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة منها الوتر".

وما رُوي عن ابن عباس- رضي الله عنهما-، من أنه- صلى الله عليه وآله وسلم- كان يُصَلّي في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر؛ فـ"ضعيف".

صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في ليلة 23 رمضان كيفية صلاة التراويح كيف تصلي التراويح 11 ركعة صلاة التراويح من الجامع الأزهر ليلة ٢٣ رمضان ليلة ٢٣ رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الخميس 12 مارس.. هل بدأ التراجع؟

الزمالك

بعد خسارة الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

ترشيحاتنا

المسجد الأقصى

مجلس حكماء المسلمين يُدين إغلاق الاحتلال أبواب المسجد الأقصى في رمضان

سؤال الطفلة مريم

لماذا نأكل السمك وهو من الميتة؟ إمام مسجد السيدة زينب يجيب

سؤال الطفلة رحمة

ليه بعض الأطعمة محرمة؟ إمام مسجد السيدة زينب يجيب

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 23.. ميرنا جميل تبدأ في العلاج من الإدمان وصدمة جديدة لمحمد إمام

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

ماذا يحدث عند شرب عصير الدوم على الإفطار.. المشروب المثالي لشهر رمضان

فوائد شرب عصير الدوم
فوائد شرب عصير الدوم
فوائد شرب عصير الدوم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد