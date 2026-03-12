مسلسل علي كلاي.. سارة بركة تساعد أحمد العوضي ليبدأ حياة جديدة

تستمر أحداث مسلسل "علي كلاي" بطولة الفنان أحمد العوضي في التصاعد، ولكن ظهور شخصية حياة التي تلعبها الفنانة سارة بركة يقلب الأحداث والموازين، خاصةً بعد الوقائع المأساوية التي مر بها علي كلاي.

مسلسل علي كلاي الحلقة 23

بدأت الحلقة 23 من مسلسل علي كلاي، بتكريم شخصية حياة الناشطة في حقوق الإنسان، بعد مجهودها وإنجازاتها في إنقاذ العديد من المشردين في الشوارع، ولكن نكتشف بمرور الأحداث معاناة والدها معها من أجل الالتفات لحياتها الشخصية وإدارة أملاكها داخل وخارج مصر، ولكن توضح له حياة أن شغفها يكمن في مساعدة الآخرين.

ومن ثم يظهر علي كلاي مدافعًا عن حياة أثناء تصويرها في الشارع وتعرضها لبلطجية يضايقونها، ليزداد الفضول والشغف بداخلها لمعرفة هوية الشخص الذي دافع عنها بشكل مستميت وكأنه ملاكم محترف، وتذهب له في اليوم التالي وتعرض عليه المساعدة من خلال الجمعية التي تعمل بها، من أجل معيشة وحياة أفضل.

أبطال مسلسل علي كلاي

تشارك سارة بركة في مسلسل علي كلاي تحت قيادة المؤلف محمود حمدان، والمخرج محمد عبد السلام، وتتعاون مع العديد من الفنانين، منهم: أحمد العوضي، درة، يارا السكري، رحمة محسن، انتصار، طارق الدسوقي، أحمد ماهر، أحمد عبد الله محمود، عصام السقا، محمود البزاوي، أحمد صيام، الشحات مبروك، ريم سامي، محمد ثروت.