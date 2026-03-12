المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

تحدث الفنان تامر عبد المنعم عن الجدل الدائر حول لقب الأعلى مشاهدة والبطل الشعبي في الدراما، مؤكدًا أن نسب المشاهدة تعد مقياسًا مؤقتًا قد يتغير من عام إلى آخر، وجاء ذلك خلال لقائه في بودكاست Boom Shoot المذاع عبر قناة صدى البلد.

وأشار إلى أن الفنان أحمد العوضي تصدر المشاهدات في العام الماضي، لكنه شدد على أن الاستمرار في الصدارة أمر صعب، لافتًا إلى أن الفنان عادل إمام يعد الاستثناء الأبرز الذي حافظ على مكانته لسنوات طويلة.

كما أشاد بنجاح الفنان محمد عادل إمام في أعماله الفنية، مؤكدًا أن المنافسة في الدراما الرمضانية تتغير باستمرار وفق تفاعل الجمهور مع الأعمال المعروضة.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.