أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة بعدد من الجامعات المصرية.
وجاءت القرارات على النحو التالي:
• د. جاله محمود عبد الشافي العزب، عميدًا المعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة.
• د. ريحاب عثمان أحمد محمد، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة عين شمس.
• د. مجدي مليجي عبدالحكيم مليجي، عميدًا لكلية التجارة جامعة بنها.
• د. حازم أحمد محمد السيد المرسي، عميدًا لكلية علوم الرياضة جامعة دمياط.
• د. أحمد عبدالله خليل عبدالله، عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة المنيا.
• د. مصطفى أحمد الراوي إبراهيم، عميدًا لكلية الهندسة جامعة المنيا.
• د. صلاح أحمد هاشم عبدالحافظ، عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم.
• د. علياء عبدالمنعم إبراهيم فضل، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الفيوم.
• د. نادية محمد علي صالح، عميدًا لكلية التمريض جامعة سوهاج.
• د. أيمن أحمد علي عبدالغفار، عميدًا لكلية الحقوق جامعة أسوان.
• د. عصام عبدالسلام عبدالحليم شعلان، عميدًا لكلية العلوم جامعة أسوان.
الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي