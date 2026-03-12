موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه بيراميدز، نظيره الجيش الملكي السبت المقبل في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا على الملعب الأولمبي بالرباط في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس