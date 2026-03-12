منافس مصر بالمونديال.. ترامب: ليس من المناسب مشاركة إيران في كأس العالم

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس: "نرحب بمشاركة المنتخب الإيراني لكرة القدم في كأس العالم، لكنني لا أعتقد أنه من المناسب وجودهم هناك، حفاظًا على سلامتهم وحياتهم".

ويبدو أن هذا الموقف يختلف نوعًا ما عن الرسالة التي نقلها مساء الثلاثاء في البيت الأبيض إلى رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، الذي صرّح لاحقًا بأن ترامب أكد له أن اللاعبين والمدربين الإيرانيين سيظلون موضع ترحيب.

ولم يوضح البيت الأبيض يوم الخميس على الفور ما قصده الرئيس بعبارة "سلامتهم وحياتهم"، مثل ما إذا كان يتوقع تهديدات ضدهم أثناء وجودهم في الولايات المتحدة.

وصرح القادة الإيرانيون هذا الأسبوع بأنه "من غير الممكن" لإيران المشاركة في كأس العالم هذا العام.

وتتنافس إيران في المجموعة التي تضم أيضا مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بعد شهور قليلة من العام الجاري 2026.