لازم تدوس.. رسالة غامضة من فرج عامر: الحياة لا تحترم إلا الأقوياء

وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق رسالة غامضة ومثيرة عبر حسابه على موقع فيسبوك، تحدث فيها عن أهمية القوة والجدية في مواجهة صعوبات الحياة.

وقال فرج عامر إن الإنسان يجب أن يتحول إلى شخص جاد وقوي، مؤكدًا أن الحياة لا تحترم إلا “الإنسان المقاتل الذي يسعى في رزقه وحياته”.

وأضاف أن النجاح لا يأتي مع الضعف أو الهشاشة، مشددًا على أنه لم يسمع عن نجاح شخص ضعيف في مواجهة التحديات.

وتابع في رسالته: “لازم تدوس على المشاكل اللي بتفقدك ثقتك بنفسك، وتدوس على الكلام اللي بيحبطك، وتدوس على كل العقبات اللي بتفشلك”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحياة لا تحترم إلا الإنسان القوي القادر على الاستمرار في السعي وتحقيق أهدافه رغم الصعاب.