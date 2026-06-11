فرج عامر: عضة القريب تترك جرحًا لا يندمل

شارك فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق منشورًا غامض عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، حمل رسالة مؤثرة عن جراح الخذلان من المقربين، مؤكدًا أن الأذى النفسي الناتج عن الغدر أشد وقعًا من أي أذى آخر.



وكتب فرج عامر: «لما يعضك كلب حتاخد ٢١ حقنة وتخف، لما يعضك اللي منك مهما تتعالج أثر العضة حيفضل سايب علامة في روحك وقلبك، أصل الكلب ما كانش يقصد، لكن اللي منك كان قاصد يوجعك».





ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من متابعيه، الذين اعتبروا أن الكلمات تعبر عن مشاعر الخذلان التي قد يتعرض لها الإنسان من أشخاص مقربين، مؤكدين أن جراح النفس تبقى آثارها لفترات طويلة مقارنة بالجراح الجسدي.



