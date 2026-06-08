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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهاني سليمان: مدرب سموحة وعدني بالمشاركة أمام الزمالك ولم يفِ بوعده

الهاني سليمان
الهاني سليمان
يمنى عبد الظاهر

أكد الهاني سليمان، حارس مرمى سموحة السابق، أن الموسم المنقضي هو الأقل له عبر السنوات الأخيرة.

وقال الهاني سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج "مودرن سبورتس" تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة "modern mti": "تعرضت لإصابة أبعدتني عن الملاعب في الموسم الماضي، وعندما عدت لم أطالب بمشاركتي فإنني لست من هذه النوعية، على الرغم من عدم توفيق زميلي".

وتابع: "المدرب اعترف لي بأنني كنت الأحق بالمشاركة في بعض المباريات ووعدني بالمشاركة ولكن هذا لم يحدث".

وأضاف: "مدرب سموحة اتفق معي على المشاركة أمام الزمالك ولكنه أخلف وعده معي، كنت متفق معاه منذ بداية الدور الثاني على المشاركة في مباراتين على الأقل ولم يحدث هذا".

واختتم: "رفضت الحديث معه عن عدم مشاركتي والتزمت بخوض التدريبات بشكل مميز دون الاعتراض".

الزمالك الاهلي مدرب سموحة نادي سموحة الإعلامي هاني حتحوت

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