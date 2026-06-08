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العمايرة: خطأ أقل من ألف دولار وراء أزمة مصدق.. وإيقاف قيد الزمالك لا يرتبط بتسوية اللاعب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

العمايرة: خطأ أقل من ألف دولار وراء أزمة مصدق.. وإيقاف قيد الزمالك لا يرتبط بتسوية اللاعب

صلاح مصدق
صلاح مصدق
يمنى عبد الظاهر

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن أزمة المغربي صلاح مصدق مع الزمالك تعود إلى خطأ مالي بسيط، لكنه تسبب في خسائر كبيرة على النادي.

وقال العمايرة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "سبب أزمة صلاح مصدق مع الزمالك يعود إلى فارق مالي أقل من ألف دولار، بعدما حصل اللاعب على جزء أقل من راتبه المستحق، ما دفعه إلى رفع قضية لفسخ عقده، وهو ما ترتب عليه تغريم النادي نحو 800 ألف دولار".

وأضاف: "لو كان الزمالك سدد المبلغ المستحق لصلاح مصدق بشكل صحيح، لكان بإمكانه كسب القضية والحصول على تعويض من اللاعب، لكن الخطأ في احتساب المستحقات تسبب في هذه الأزمة".

وتابع: "الزمالك تقدم باستئناف في قضية سامسون، لكنه لم يسدد رسوم الاستئناف، وهو ما أدى إلى رفضه وتعرض النادي لعقوبة إيقاف القيد. وتختلف الرسوم وفقًا لنوع القضية، وتتراوح بين 5 و50 ألف فرنك".

وأوضح العمايرة أن سداد الزمالك لمستحقات صلاح مصدق والتوصل إلى تسوية معه لا يعني بالضرورة رفع عقوبة إيقاف القيد التأديبي، لأن هذه العقوبة لا ترتبط بقضية مصدق من الأساس.

واستشهد بخبرات أندية أخرى، قائلًا: "الوداد المغربي في عام 2021 كان مهددًا بسحب الرخصة بسبب شكوى من أحد اللاعبين لدى الكاف، بعدما حصل على حكم من المحكمة الرياضية. وتم منح النادي مهلة ستة أيام لتسوية الأمر، وبالفعل أنهى الأزمة واستوفى شروط الترخيص".

وأضاف: "نادي الاتحاد السعودي تعرض لعقوبة إيقاف القيد التأديبي مرتين، ورغم سداده مستحقات اللاعب، فإن العقوبة لم تُرفع بشكل فوري".

واختتم تصريحاته قائلًا: "الكاف سيعقد جلسة عبر الإنترنت بشأن التراخيص، وعلى الزمالك عرض مشكلته خلال الجلسة لمعرفة السبل القانونية لتجاوز الأزمة الحالية".

خبير اللوائح الرياضية صلاح مصدق الزمالك نادي الاتحاد السعودي الوداد المغربي عقوبة إيقاف القيد

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