الرئيس التنفيذي لـ زملكاوي: 2027 سيكون عام إنهاء أزمات الزمالك والتطبيق يدعم موارد النادي المستدامة

أكد عمرو عبد المحسن، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق زملكاوي، أن عام 2027 سيكون عامًا لإنهاء العديد من الأزمات التي واجهت نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن التطبيق يمثل فكرة مبتكرة تهدف إلى دعم النادي ماليًا من خلال توفير مصدر إيرادات مستدام ومتجدد.

وقال عمرو عبد المحسن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن "زملكاوي" يعد أول تطبيق من نوعه مخصص لجماهير الزمالك، حيث يقدم تغطية شاملة لأخبار النادي في مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية، إلى جانب متابعة مستمرة لكافة التفاصيل المتعلقة بالنادي.

وأضاف أن التطبيق لا يقتصر على الأخبار ومقاطع الفيديو فقط، بل يوفر محتوى متكاملًا وخدمات متنوعة تستهدف تعزيز التواصل بين النادي وجماهيره داخل مصر وخارجها، من خلال نظام اشتراكات شهرية وسنوية.

وأشار إلى أن قيمة الاشتراك الشهري تبلغ 69 جنيهًا، بينما تصل قيمة الاشتراك السنوي إلى 546 جنيهًا، لافتًا إلى أن السعودية جاءت في صدارة الدول الأكثر استخدامًا للتطبيق، فيما حلت كولومبيا في المرتبة التاسعة، مؤكدًا أن التطبيق تم تحميله واستخدامه في 113 دولة حول العالم.

حل ثلاث أزمات واجهت النادي

وأوضح عبد المحسن أن التطبيق أسهم في المساعدة على حل وفك 3 أزمات للقيد، واجهت النادي، وكان له دور في دعم جهود فك القيد، من خلال توفير موارد مالية إضافية تدعم استقرار النادي خلال الفترة الماضية.