شوقي السعيد: صفقات الأهلي مضروبة.. وتطبيق زملكاوي لن يحل أزمات الزمالك

أكد شوقي السعيد نجم الكرة المصرية السابق، أن صفقات النادي الأهلي لم تضف له شيئًا، وساهمت في خروجه هذا الموسم بدون بطولات.



وقال شوقي السعيد في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: الأهلي عنده صفقات مضروبة وعنده مشاكل كبيرة محدش اتكلم عليها في الإعلام، والأهلي كيان ناجح وعمري ما هشجعه.



وأضاف: لن أقول أن الكونفدرالية أقوى من الدوري المصري، والزمالك لن يحصل على كل فلوس أزمة إيقاف القيد من تطبيق زملكاوي.



وتابع: الأهلي عمل صفقات عشان يكسب كأس العالم، ومش متابع الكرة المصرية غير الزمالك فقط.

واختتم: الأهلي يكتسح المفروض كل حاجة عشان معاه كل حاجة.. أنا نفسي الزمالك يتوفرله نفس اللي بيتوفر للأهلي.