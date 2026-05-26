ربنا يديم الأمن والاستقرار| وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا عاجلا ، أكد خلاله أنه يتقدم بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تلك المناسبة العطرة التي تجسد أسمى معاني التضحية والتكافل والتراحم، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.

توافد الحجاج إلى صعيد عرفات

جدير بالذكر أنه بدأ حجاج بيت الله الحرام مع فجر يوم عرفة التوافد إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، وسط أجواء إيمانية وروحانية مميزة، حيث ظهر ضيوف الرحمن وهم يرفعون أكف الدعاء والرجاء إلى الله سبحانه وتعالى طلبا للمغفرة والرحمة.

وأظهرت الصور التي نشرتها حسابات وزارة الحج والعمرة وإمارة منطقة مكة المكرمة على موقع إكس مشاهد مهيبة للحجاج داخل مشعر عرفات، حيث بدت الأجواء ممتلئة بالخشوع والدعاء والتلبية.

جهود تنظيم الحجيج في يوم عرفة

كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن قوافل ضيوف الرحمن توافدت إلى مشعر عرفات وسط متابعة أمنية مباشرة من مختلف القطاعات الأمنية، التي تولت تنظيم حركة المركبات والمشاة وفق خطط دقيقة لتصعيد وتفويج الحجاج، مع توفير الإرشادات والخدمات اللازمة لضمان سلامتهم وراحتهم خلال أداء المناسك.

وتحرص الجهات السعودية المعنية بالحج كل عام على توفير أعلى درجات التنظيم والرعاية للحجاج، خاصة في يوم عرفة الذي يشهد أكبر تجمع للحجاج خلال موسم الحج.

صلاة الظهر والعصر في مسجد نمرة

وأدى حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين داخل مسجد نمرة، اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم القائل: «خذوا عني مناسككم».

ويعد مسجد نمرة من أبرز المعالم الإسلامية في مشعر عرفات، حيث يتوافد إليه الحجاج لأداء الصلاة والاستماع إلى خطبة يوم عرفة التي تحمل رسائل دينية وإيمانية مهمة للمسلمين.

نفرة الحجاج إلى مزدلفة بعد غروب الشمس

ومع غروب شمس يوم عرفة تبدأ جموع الحجيج النفرة إلى مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر اليوم العاشر من ذي الحجة، التزامًا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يعد المبيت بمزدلفة من الواجبات الأساسية في مناسك الحج.

ويواصل الحجاج بعد ذلك استكمال بقية المناسك وسط أجواء إيمانية مميزة، في رحلة روحانية ينتظرها المسلمون من مختلف أنحاء العالم كل عام.