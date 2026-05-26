"بيتكوين" تفقد مستوى 77 ألف دولار مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط

تراجعت أسعار العملة الرقمية "بيتكو ين"مجددا إلى ما دون مستوى 77 ألف دولار خلال تعاملات اليوم "الثلاثاء"، تحت ضغط تجدد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، التي دفعت المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن على حساب الأصول عالية المخاطر.

وانخفضت العملة الرقمية الأبرز في العالم لتسجل نحو 76,779.71 دولار، بنسبة هبوط بلغت 0.47% على مدار الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد موجة صعود سابقة كانت قد دفعت العملة للاقتراب من حاجز 78 ألف دولار، وفقا لبيانات "كوين ماركت كاب".

وشهدت سوق العملات الرقمية البديلة تحركات متباينة، حيث سجلت عملة "إيثريوم" 2090.05 دولار، وبلغ سعر عملة "تيثر" 1.0003 دولار، بينما استقر سعر عملة "الريبل" عند 1.3378 دولار، وسط حالة من الترقب والحذر تهيمن على المتعاملين في الأسواق ترقباً لما ستسفر عنه الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية خلال الساعات المقبلة.

وجاءت ضغوط البيع في سوق الكريبتو عقب تقارير ميدانية أفادت بوقوع ضربات عسكرية أمريكية وإسرائيلية منسقة استهدفت مواقع في جنوب إيران، شملت منصات صاروخية وزوارق بحرية، وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أن هذه العمليات نفذت لحماية القوات المشتركة من التهديدات، مؤكدة في الوقت ذاته التزام الجيش بضبط النفس ومراقبة الهدنة.

وعلى الصعيد السياسي، تباينت الإشارات بشأن مسار مفاوضات التهدئة، حيث أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" إلى أن المحادثات تسير بشكل جيد، معتبراً أن الخيار الحالي يتأرجح بين إبرام اتفاق عظيم للجميع أو عدم توقيع أي اتفاق على الإطلاق، مما قد يفتح الباب لعودة العمليات العسكرية بصورة أقوى، وجاءت هذه التصريحات بعد تأكيدات سابقة له بأن الاتفاق تم التفاوض عليه إلى حد كبير، مما كان قد أنعش الآمال بإمكانية إنجازه نهائياً خلال الأسبوع الجاري.

وفي الأسواق العالمية الموازية، استجابت أسعار النفط الخام سريعاً لهذه التطورات الجيوسياسية المتلاحقة، لترتد صاعدة بنحو 2% في تعاملات اليوم، بعدما كانت قد هبطت بالأمس دون مستوى 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى خلال الشهر الجاري، مما يعكس حساسية أسواق الطاقة المباشرة للملف الإيراني وتأثيره على خطوط الإمداد الحيوية.

وفي قراءتهم لاتجاهات السوق الرقمية، توقع خبراء ومحللون ماليون في بورصات العملات المشفرة أن تحافظ بيتكوين على مستوياتها فوق حاجز 70 ألف دولار كمنطقة دعم رئيسية في حال بقاء العمليات العسكرية محدودة، بينما قد يؤدي اتساع أمد الصراع إلى تراجع العملة نحو مستويات 65 و60 ألف دولار، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن قدرة بيتكوين على امتصاص الصدمات الأخيرة تعكس حالة من التماسك وبناء المراكز السعرية بدلاً من الدخول في موجة عزوف كامل عن المخاطرة.

في المقابل، تبنى محللون آخرون نظرة أكثر تحفظا تعول على تراجع أحجام التداول الحالية وضغوط التحليل الفني، متوقعين امتداد التصحيح السعري لاختبار مستويات متدنية جديدة بالتزامن مع ضعف الاهتمام الجماهيري ومعدلات البحث عبر الإنترنت.