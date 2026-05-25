شاومينج يتحدى التعليم: هنسرب امتحانات الإعدادية والثانوية والدبلومات 3 الفجر

بدأت جروبات شاومينج تنشط من جديد على تطبيق تليجرام ، وذلك بمناسبة قرب امتحانات الشهادات العامة ( الإعدادية - الثانوية العامة - الدبلومات الفنية ) و التي اعتاد أن يكثر فيها الغش الإلكتروني كل عام

وبدأت جروبات شاومينج موسمها الجديد بتحدي وزارة التربية والتعليم ، برسائل الإعلان عن فتح باب حجز تسريبات امتحانات الشهادة الإعدادية ، وتسريبات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، تسريبات امتحانات الدبلومات الفنية 2026

وقال أدمن جروبات شاومينج على تليجرام : الامتحانات هتنزل للي حاجزين الساعة 3 الفجر ، مؤكداً ان “الحجز ودخول الجروبات السرية بفلوس” ، والجديد هذا العام هو أن الاسم المستعار للشخص الذي يحجز معه الطلاب هو “مستر بيبو”

إبلاغ الجهات المعنية عن جروبات الغش

من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تراقب جروبات الغش وتقوم بالإبلاغ عنها أولا بأول مشددا على أن هناك تنسيق كبير مع الجهات المعنية في هذا الأمر

إجراءات مشددة لمحاربة الغش

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم اتخاذ عددا من الإجراءات لضمان تحقيق الانضباط الكامل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، ومن بينها تنظيم اللجان الامتحانية في مجمعات، بما يسهم في إحكام المتابعة وتيسير السيطرة على سير العملية الامتحانية

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ عدد من الاجراءات والآليات لمواجهة أي محاولات للغش أو الإخلال بسير امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مؤكدًا ضرورة تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، والتعامل بمنتهى الجدية مع أي مخالفات، مشددا على التعاون مع الجهات المعنية واتخاذ إجراءات حاسمة وفورية تجاه أي محاولات للغش.

عقوبات مشددة للغشاشين

وشدد المصدر على تطبيق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، والذي ينص على عقوبات رادعة ضد كل من يحاول الغش أو المساعدة عليه بأي وسيلة، خاصة بإستخدام الهواتف المحمولة أو السماعات أو الساعات الذكية أو أي وسائل إلكترونية حديثة

ويعاقب القانون رقم 205 لسنة 2020 كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات ، موضحة أن العقوبة حسب القانون : الحبس من سنتين إلى 7 سنوات ، وغرامة مالية من 100,000 جنيه إلى 200,000 جنيه.

كما يُعاقب كل من يحمل أجهزة اتصال (مثل الهاتف المحمول أو أجهزة إرسال/استقبال) داخل لجنة الامتحان بقصد الغش أو المساعدة في الغش ، بغرامة من 5,000 إلى 10,000 جنيه ، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.

كما ينص القانون على حرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور الذي يليه خلال نفس العام الدراسي، ويُعد راسبا في جميع المواد.

هل يتم قطع الانترنت في لجان الامتحانات ؟

أعلن المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن مصر ، دولة ذات ثقل إقليمي ودولي، وتحترم القوانين والمواثيق الدولية المنظمة لحرية الاتصالات واستخدام شبكة الإنترنت، وتحرص على الالتزام الكامل بالمعايير التي تضمن استقرار الخدمات الرقمية وعدم التأثير عليها، بما يعكس مكانتها ومسؤولياتها الدولية … وقطعاً لن يتم قطع الإنترنت اثناء انعقاد لجان الثانوية العامة.

وتابع شمروخ بأن الدولة المصرية تمتلك من الإمكانات التقنية والإدارية ما يؤهلها لتأمين امتحانات الثانوية العامة ومواجهة أي محاولات للغش أو التسريب، دون الحاجة إلى اللجوء لإجراءات استثنائية مثل قطع خدمة الإنترنت، و أن هناك حلولًا أكثر تطورًا وفاعلية لمواجهة محاولات الغش الإلكتروني، وفي مقدمتها تشديد الرقابة داخل اللجان، وتطوير وسائل التفتيش والكشف عن السماعات والأجهزة الإلكترونية الحديثة.

وشدد شمروخ أن مصر ملتزمة بالحفاظ على انتظام خدمات الإنترنت وعدم تعطيل مصالح المواطنين أو المؤسسات، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات.