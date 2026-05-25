أحمد شوبير يكشف حقيقة انسحاب الأهلي من كأس السوبر المصري

نفى الإعلامي أحمد شوبير ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن اعتراض النادي الأهلي على مواجهة بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري، مؤكدًا عدم وجود أي نية لدى القلعة الحمراء للانسحاب من البطولة.



وأوضح شوبير، خلال تصريحاته عبر برنامج «مع شوبير» على راديو «أون سبورت إف إم»، أن نظام بطولة كأس السوبر المصري يعتمد على مشاركة بطل الدوري، وبطل كأس مصر، وبطل كأس الرابطة، بالإضافة إلى فريق رابع يحصل على «الكارت الذهبي».



وأضاف أن اختيار صاحب «الكارت الذهبي» يتم غالبًا وفقًا للشعبية الجماهيرية، مشيرًا إلى أنه في حال عدم مشاركة الأهلي أو الزمالك بشكل مباشر، يتم منح أحدهما بطاقة الدعوة للمشاركة.



وتابع شوبير موضحًا نظام البطولة، حيث يلتقي بطل الدوري مع بطل كأس الرابطة في نصف النهائي، بينما يواجه بطل الكأس صاحب «الكارت الذهبي»، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، فيما يخوض الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث.



واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الاعتذار عن المشاركة حق مشروع لأي نادٍ تتم دعوته عبر «الكارت الذهبي»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الأهلي لم يعتذر من الأساس، وأن كل ما تردد حول اعتراضه على مواجهة بيراميدز في كأس السوبر المصري «غير صحيح تمامًا».