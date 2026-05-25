شوبير يفجرها: الأهلي يواجه أزمة مالية ضخمة بسبب ريبيرو وكولر

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي يواجه أزمة مالية كبيرة بسبب مستحقات المدربين السابقين، وعلى رأسهم الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي يطالب بالحصول على مليون و200 ألف دولار قيمة عقده مع النادي هو وجهازه المعاون.



وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية عبر “أون سبورت إف إم”، إن الأهلي يعيش أزمة حقيقية بسبب مستحقات ريبيرو، إلى جانب مستحقات السويسري مارسيل كولر، مشيرًا إلى أن الإدارة ارتكبت أخطاء متتالية في ملف المدربين.



وأضاف أن قرار رحيل كولر كلّف خزائن الأهلي مبالغ ضخمة، قبل أن تتكرر الأزمة بالتعاقد مع ريبيرو، الذي تسبب شرطه الجزائي في تحميل النادي أعباء مالية جديدة.



وأوضح شوبير: “الأهلي عليه أرقام كبيرة جدًا وتُخض بصراحة، ومحدش ينتظر من ياسين منصور أن يدفع مستحقات المدربين السابقين، والأهلي حاليًا يمر بأزمة كبيرة”.