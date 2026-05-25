ناقد رياضي يكشف مصاريف فريق الكرة بالنادي الأهلي هذا الموسم

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن مصاريف النادي الأهلي هذا الموسم بعد خسارة الدوري.



وكتب طلعت من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" مصاريف بالجملة للأهلي هذا الموسم لفريق الكرة فقط في واحد من أسوأ مواسمه

- التعاقد مع صفقات جديدة : 7.8 مليون يورو = 468 مليون جنيه

- راتب ريبيرو والشرط الجزائي : مليون يورو = 60 مليون جنيه

- راتب ثوروب والشرط الجزائي (5 شهور فقط) : 2.6 مليون يورو = 156 مليون جنيه

- رواتب اللاعبين (35 لاعب) : حوالي 16.6 مليون يورو = مليار جنيه

- رواتب الاجهزة الادارية والطبية واللياقة البدنية والمدرب المساعد المصري ومحلل الاداء : حوالي 0.8 مليون يورو = 48 مليون

- رواتب المدير الرياضي وأعضاء لجنة التخطيط ورئيس وأعضاء لجنة التعاقدات : حوالي 0.8 مليون يورو = 48 مليون

- تحمل جزء من رواتب اللاعبين المعارين لأندية أخرى : حوالي 1.5 مليون يورو = 90 مليون جنيه

اجمالي المصاريف المباشرة خلال الموسم : حوالي 31.1 مليون يورو أي ما يعادل مليار و870 مليون جنيه تقريبا

تابع :" ملحوظة : غير محتسب راتب عماد النحاس لمدة شهر ، ومصاريف ايجار الملاعب ، ومصاريف السفر داخل وخارج مصر ، ومصاريف اقامة اللاعبين في الفنادق في المعسكرات داخل وخارج مصر شاملة الأكل ، ومصاريف اقامة الجهاز الفني الأجنبي واللاعبين الأجانب في مصر، ومصاريف انتقالات الجهاز الفني الاجنبي واللاعبين الاجانب، ومصاريف الزي الرياضي ، ونسبة وكلاء المدربين واللاعبين ، ومصاريف مكافأت الفوز في المباريات للاعبين والاجهزة الفنية وهو رقم كبير جدا أيضا لن يقل بأي حال عن 130 مليون جنيه على مدار الموسم

اختتم :" اجمالي المصاريف خلال الموسم : حوالي 2 مليار جنيه