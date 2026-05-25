ريبيرو: أحترم الأهلي ولا أتحدث في الأمور التعاقدية

كشف الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي عن تفاصيل أزمة المستحقات المالية مع الفريق بعد فسخ التعاقد عقب نهاية كأس العالم.

وقال ريبيرو في تصريحات نقلها عنه الإعلامي أحمد شوبيرمنذ الرحيل عن الأهلي وأنا حريص على عدم الحديث عنه لاحترامي للأهلي ولجماهيره وللمدرب الموجود.

وأضاف :أخبرت مسؤولي الأهلي أن الأمور التعاقدية تركتها لوكيلي ولا أتحدث ولست مسؤولا عن أي حديث يخرج على لساني فيما يخص أي أمور تعاقدية

وأوضح : أنا رجل لا أجيد لغة الحديث والكلام لا أتحدث كثيرا والتزم بعملي فقط وأي كلمات على لساني هي كاذبة أو خاطئة

ياتى ذلك بعد توجه ريبيرو والأهلي للفيفا بشان تضرر الجهاز الفني الإسباني بقرار الرحيل السريع عن الفريق.