أمير هشام يكشف عن تطورات مثيرة في قضية ريبيرو ضد الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام آخر تطورات ملف المدير الفني السابق للنادي الأهلي خوسيه ريبيرو، والمتواجد حاليًا داخل أروقة المحكمة الرياضية الدولية “CAS”.

وأكد أمير هشام عبر حسابه على موقع “فيسبوك” أن ملف ريبيرو لا يزال قيد النظر دون أي مستجدات حاسمة حتى الآن، مشيرًا إلى أن القضية مستمرة بين الطرفين أمام المحكمة الرياضية.

وأضاف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أقر بالحق الأدبي لريبيرو ومعاونيه، نتيجة الضرر الذي تعرضوا له بعد قرار الإقالة المبكرة، إلا أن مسار القضية داخل المحكمة الرياضية الدولية يختلف في التفاصيل والإجراءات.

وتابع أن النادي الأهلي يتمسك بموقفه القانوني، مستندًا إلى العقود الموقعة، والتي تنص على أن الإقالة في أي وقت من الموسم تُلزم النادي بسداد الشرط الجزائي فقط، بينما يسعى محامي المدرب ومعاونيه إلى المطالبة بمبالغ مالية أكبر.

واختتم بأن الأهلي يواصل دفاعه القانوني في القضية، مؤكدًا أن أي حكم نهائي صادر عن المحكمة الرياضية سيكون واجب التنفيذ في النهاية.