الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد ريبيرو.. مساعدو الإسباني يجهزون 3 قضايا ضد الأهلي بداعي الحق الأدبي

يسري غازي

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل حول غرامة الإسباني ريبيرو المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي ومساعديه في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

قال شوبير عبر أثير الإذاعة: من شهر أو شهرين الناس زعلت مني لما قلت إن النادي الأهلي بيدفع مرتبات 3 مدربين لكن اتضح إن الإسباني خوسيه ريبيرو المدرب الأسبق هيكون المشكلة القادمة في القلعة الحمراء.

تابع: ريبيرو اشتكي للفيفا وخد حكم بمبلغ يتخطي حاجز الـ مليون دولار وده هيكون مشكلة للنادي الاهلي قبل الموسم الجديد.

أضاف: الحكاية مخلصتش على كده لكن مساعدين ريبيرو كمان بيطالبوا براتب سنة كاملة إستنادا إلي الحق الأدبي. 

وعلم صدى البلد من مصادر مطلعة ان مساعدي الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب النادي الأهلي الأسبق يجهزون التقدم بـ 3 قضايا غلي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ضد القلعة الحمراء من أجل المطالبة بمستحقاتهم المالية.

كان الإعلامي أحمد شوبير قال عبر برنامجه: ريبيرو يطالب بمستحقات تتجاوز المليون دولار من النادي الأهلي وحصل على أحكام من الفيفا.

أضاف أحمد شوبير: الكاف قد يعطي مهلة إضافية وتسهيلات للزمالك من أجل المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والأهلي عمره في حياته ما فكر يضم باسم مرسي ، مجاش على بال أي حد في النادي الأهلي من أول رئيس النادي لحد الأمن.

واصل أحمد شوبير: خلوا حد زي أمير توفيق كده يقعد عشان يخلص مع اللعيبة، او عصام سراج اللي انت عينته مدير تعاقدات اعلن دلوقتي انك عينته مدير تعاقدات ويبدأ يخلص ويجدد ويمضي، لكن مقعدش مع الناس واقول استنوا هرجع لـ مين، ترجع لـ مين ايه؟ هذا الامر عجيب وغريب جدا.

وقال أحمد شوبير أيضا: رسالتي لـ الثلاثي محمود الخطيب وياسين منصور وسيد عبد الحفيظ.. مش معقول إن إجتماعات خاصة بعد نص ساعة ألاقيها موجودة في كل حتة، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.. عليكم أن تعيدوا السرية والكتمان والحفاظ على الأسرار داخل الأبواب المغلقة.

واختتم شوبير حديثه قائلا: كان أبوك يبقى بطل لو إنت عرفت سر من أسرار النادي الأهلي، مكنتش تعرف حاجة خالص، دلوقتي مش محتاج تبقى بطل عشان يجيلك كل أخبار الأهلي.

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

