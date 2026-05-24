الأهلي يواجه داكار السنغالي في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة السلة

محمد سمير

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني القبرصي لينوس جافريال، مع نظيره فيلا دي داكار السنغالي، في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي، المقامة حاليا في رواندا.

وكان الأهلي قد خسر في مواجهة الذهاب التي أقيمت مساء الجمعة الماضية بنتيجة 90-93.

ويحتاج الأهلي إلى تحقيق الفوز في مواجهة الإياب بفارق 4 نقاط على الأقل، من أجل التأهل للدور نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي وداكار السنغالي بإياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة السلة

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وسيتم نقلها على قناة أون سبورت Max كما ستذيعها قناة نسمة التونسية.

قائمة رجال سلة الأهلي في  الدوري الأفريقي لكرة السلة

وضمت قائمة الأهلي في البطولة القارية كلًا من: "إيهاب أمين، عمر طارق، عمرو الجندي، أحمد أبو العلا "بيبو"، زاك لوفتون، جوناثان جوردن، كيفن مورفي، أوسايي أوسيفو، نوني أوموت، يوسف الغايش، عمرو زهران، وإبراهيم زهران "بيبو".

مشوار الأهلي في الدوري الأفريقي لكرة السلة

وخاض الأهلي مشوارًا قويًا في التصفيات المؤهلة إلى النهائيات، حيث بدأ البطولة بخسارة صعبة أمام الإفريقي التونسي بنتيجة 69-68، قبل أن يستعيد توازنه سريعًا ويحقق أربعة انتصارات متتالية.

وفاز الأهلي على فيلا دي داكار السنغالي بنتيجة 76-72، ثم تغلب على ماكتاون فلايرز النيجيري بنتيجة 89-80، قبل الفوز على جي سي كينجز الإيفواري بنتيجة 85-65، ثم اختتم مشواره في التصفيات بالفوز على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 77-71.

ونجح الأهلي في حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة الصحراء، برصيد أربعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة.

