الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شكوك حول لحاق أشرف حكيمي بنهائي دوري الأبطال أمام آرسنال

إسلام مقلد

باتت مشاركة الدولي المغربي أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان، في التشكيل الأساسي لفريقه أمام آرسنال، بنهائي دوري أبطال أوروبا، محل شك كبير، بعدما غاب عن المباراة الودية الداخلية التي خاضها الفريق الباريسي استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن باريس سان جيرمان خاض مواجهة ودية داخلية للحفاظ على الجاهزية البدنية للاعبين قبل النهائي الأوروبي، إلا أن الثنائي عثمان ديمبلي وأشرف حكيمي لم يشاركا في اللقاء.

وكان ديمبلي قد أكد في تصريحات إعلامية خلال الأيام الماضية جاهزيته الكاملة لخوض النهائي أمام آرسنال، والمقرر إقامته السبت المقبل، إلا أن الصحيفة أوضحت أن غيابه عن التدريبات الجماعية حتى يوم الثلاثاء المقبل قد يزيد من الشكوك حول إمكانية مشاركته أساسيًا.

وفي المقابل، تبدو الأمور أكثر تعقيدًا بالنسبة لأشرف حكيمي، بحسب التقرير، خاصة أن اللاعب المغربي يغيب منذ فترة أطول بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال مواجهة بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مواجهة آرسنال قد تأتي مبكرًا للغاية بالنسبة لحكيمي، ما قد يدفع الجهاز الفني لباريس سان جيرمان للإبقاء عليه على مقاعد البدلاء حال عدم اكتمال جاهزيته البدنية.

وأضافت “ليكيب” أنه في حالة غياب حكيمي، فمن المتوقع أن يعتمد باريس سان جيرمان على وارن زائير إيمري في مركز الظهير الأيمن، مع مشاركة فابيان رويز في خط الوسط.

ويترقب الجهاز الفني للفريق الباريسي موقف الثنائي المصاب خلال الأيام المقبلة، في ظل أهمية المباراة التي يسعى خلالها باريس سان جيرمان لحصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

