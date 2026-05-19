باريس سان جيرمان مهتم بضم ديوجو كوستا حارس بورتو

أفاد موقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية اليوم /الثلاثاء / بأن نادي باريس سان جيرمان سيدعم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم المستويات التي يقدمها الحارس ماتفي سافونوف.

ويرغب النادي الباريسي في التعاقد مع ديوجو كوستا.

وأضاف المصدر ذاته أن لويس كامبوس، المدير الرياضي للنادي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، قد يستغل علاقته الجيدة مع خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب، من أجل حسم الصفقة سريعاً.

ويرتبط ديوجو كوستا بعقد مع بورتو يمتد حتى عام 2030، ويتضمن شرطاً جزائياً بقيمة 60 مليون يورو. ويبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان باريس سان جيرمان سيقرر المضي حتى النهاية لإتمام الصفقة.