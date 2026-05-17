قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة إف سي في ختام الدوري الفرنسي

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة باريس إف سي، في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الفرنسي.

وضمت القائمة عددًا من أبرز نجوم الفريق، يتقدمهم عثمان ديمبيلي، خفيتشا كفاراتسخيليا، فابيان رويز، جونزالو راموس، فيتينيا، برادلي باركولا، وماركينيوس، إلى جانب مجموعة من العناصر الشابة والبديلة.

ويسعى باريس سان جيرمان لاختتام موسمه المحلي بانتصار جديد، بعدما حسم لقب الدوري الفرنسي مبكرًا وواصل تصدره لجدول الترتيب برصيد 76 نقطة، متفوقًا بفارق 9 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني.

في المقابل، يدخل باريس إف سي المباراة محتلاً المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة، دون ضغوط كبيرة في ختام مشواره بالمسابقة هذا الموسم.