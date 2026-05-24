عصر الـVAR في الكرة المصرية.. الأهلي يفرض الهيمنة والزمالك الثاني وبيراميدز يقتحم .. وسيراميكا كليوباترا يتواجد بـ 3 بطولات

منذ تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في الكرة المصرية بداية من موسم 2019-2020 دخلت المنافسة المحلية والإفريقية مرحلة جديدة مختلفة تمامًا عنوانها الأكبر كان تقليل الأخطاء التحكيمية ورفع مستوى العدالة داخل الملعب لكن في المقابل ظهرت حقائق جديدة فرضتها لغة الأرقام والبطولات.

وخلال سبعة مواسم كاملة نجحت بعض الأندية في فرض سيطرتها على المشهد الكروي محليًا وقاريًا بينما حاولت أندية أخرى اقتحام دائرة الكبار وصناعة تاريخ جديد في عصر التكنولوجيا التحكيمية.

وبالنظر إلى حصاد البطولات منذ ظهور الـVAR وحتى موسم 2025-2026 يبدو واضحًا أن الأهلي كان صاحب الكلمة العليا بلا منازع بينما حافظ الزمالك على حضوره وبدأ بيراميدز في تثبيت أقدامه بين القوى الكبرى في حين صنعت أندية مثل سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت وطلائع الجيش لحظاتها الخاصة.

الأهلي.. إمبراطورية البطولات في عصر الـVAR

إذا كان هناك فريق نجح في تحويل عصر الـVAR إلى حقبة خاصة به فهو الأهلي فالقلعة الحمراء فرضت هيمنة شبه مطلقة على البطولات المحلية والقارية خلال السنوات السبع الأخيرة بعدما نجحت في حصد 19 بطولة كاملة ليؤكد الفريق أنه الأكثر استقرارًا وقدرة على التعامل مع الضغوط والمنافسة المستمرة.

الأهلي توج بالدوري المصري 4 مرات ليواصل سيطرته التقليدية على البطولة الأهم محليًا كما فرض حضوره القاري بقوة عبر التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في 4 مناسبات ليصبح الفريق الأكثر نجاحًا إفريقيًا خلال تلك الفترة.

ولم تتوقف إنجازات الأهلي عند هذا الحد بل أضاف الفريق لقبين في كأس السوبر الإفريقي بجانب التتويج بكأس العالم للقارات الثلاث مرة واحدة في إنجاز عالمي جديد يعكس حجم التطور الذي شهده الفريق.

محليًا واصل الأهلي حضوره القوي بحصد كأس السوبر المصري 5 مرات بالإضافة إلى الفوز بكأس مصر في 3 مناسبات.

ورغم هذه السيطرة الكبيرة فإن بطولتين ظلتا غائبتين عن خزائن الأهلي خلال عصر الـVAR وهما كأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس الرابطة المصرية.

لكن في المجمل تؤكد الأرقام أن الأهلي كان النادي الأكثر نجاحًا واستقرارًا خلال الحقبة الحديثة للكرة المصرية.

الزمالك.. منافسة مستمرة

على الجانب الآخر نجح الزمالك في الحفاظ على حضوره التنافسي رغم فترات عدم الاستقرار الإداري والفني التي مر بها النادي خلال السنوات الأخيرة.

الفريق الأبيض حصد 11 بطولة منذ تطبيق تقنية الـVAR ليبقى المنافس التقليدي الأبرز للأهلي على الساحة المحلية.

الزمالك تُوج بالدوري المصري 3 مرات ونجح في حصد لقب كأس مصر 3 مرات أيضًا ليؤكد قدرته على المنافسة المحلية رغم الصعوبات.

كما نجح الفريق في الفوز بلقب كأس السوبر الإفريقي مرتين بالإضافة إلى التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية في مناسبتين وهي البطولة التي شهدت تفوقًا أبيض واضحًا في السنوات الأخيرة.

لكن الغياب الأبرز كان على مستوى دوري أبطال إفريقيا حيث فشل الزمالك في استعادة اللقب القاري الأغلى خلال عصر الـVAR وهو ما شكل أحد أبرز نقاط الإحباط لجماهيره.

كما اكتفى الفريق بلقب وحيد في كأس السوبر المصري ولم يتمكن من التتويج بكأس الرابطة أو تحقيق أي إنجاز عالمي.

ورغم ذلك يبقى الزمالك أحد أهم أقطاب المنافسة خاصة أنه نجح في التتويج بعدد من البطولات رغم الأزمات المتلاحقة التي ضربت النادي.

بيراميدز.. مشروع الصعود إلى القمة

خلال سنوات قليلة فقط نجح بيراميدز في التحول من فريق يبحث عن إثبات الذات إلى قوة حقيقية تنافس على البطولات.

النادي السماوي حقق 5 بطولات منذ تطبيق الـVAR في مؤشر واضح على تطور المشروع الرياضي للنادي.

أبرز إنجازات بيراميدز جاءت بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه بجانب الفوز بكأس السوبر الإفريقي وتحقيق إنجاز عالمي عبر حصد كأس العالم للقارات الثلاث.

كما نجح الفريق في التتويج بكأس مصر مرتين ليؤكد حضوره المتصاعد داخل الكرة المصرية.

ورغم عدم فوزه بلقب الدوري حتى الآن فإن بيراميدز بات أحد أخطر الفرق المنافسة خاصة مع الاستقرار الإداري والدعم الفني والمالي الكبير.

سيراميكا كليوباترا.. ملك كأس الرابطة

بعيدًا عن الأسماء التقليدية برز سيراميكا كليوباترا كأحد أكثر الأندية استفادة من بطولة كأس الرابطة فالفريق نجح في حصد اللقب 3 مرات ليصبح النادي الأكثر تتويجًا بالبطولة منذ انطلاقها.

ورغم عدم منافسته على البطولات الكبرى فإن سيراميكا استطاع أن يثبت نفسه كفريق منظم وقادر على استغلال الفرص وتحقيق إنجازات مهمة.

مودرن سبورت وطلائع الجيش.. لحظات لا تُنسى

مودرن سبورت بدوره نجح في كتابة اسمه في سجل البطولات عبر التتويج بكأس الرابطة بينما تمكن طلائع الجيش من تحقيق لقب كأس مصر في واحدة من أبرز مفاجآت الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

هذه الإنجازات تؤكد أن عصر الـVAR لم يكن حكرًا على الكبار فقط بل شهد أيضًا ظهور أندية استطاعت استغلال لحظاتها التاريخية وفرض نفسها على الساحة.

هل غير الـVAR شكل المنافسة؟

منذ دخوله إلى الملاعب المصرية ظل الـVAR محورًا دائمًا للجدل بين من يرى أنه ساهم في تحقيق العدالة وتقليل الأخطاء ومن يعتقد أن الجدل التحكيمي ما زال مستمرًا رغم التكنولوجيا.

لكن المؤكد أن السنوات السبع الأخيرة شهدت منافسة أكثر شراسة وفرضت على الأندية تطوير نفسها فنيًا وذهنيًا بعيدًا عن الاعتماد على الأخطاء التحكيمية أو الحظ.

الأرقام أيضًا تكشف أن الأندية الأكثر استقرارًا وتنظيمًا كانت الأقدر على حصد البطولات وهو ما ظهر بوضوح في تفوق الأهلي واستمرار الزمالك وصعود بيراميدز.

الأهلي يتصدر المشهد.. والزمالك يطارد وبيراميدز يقترب

عند قراءة المشهد الكامل لعصر الـVAR في الكرة المصرية يبدو واضحًا أن الأهلي كان صاحب السيطرة الأكبر بـ19 بطولة يليه الزمالك بـ11 لقبًا ثم بيراميدز بخمس بطولات.

لكن الأهم من الأرقام نفسها أن الكرة المصرية شهدت خلال هذه الفترة تحولًا كبيرًا في شكل المنافسة مع دخول أندية جديدة إلى دائرة البطولات وتراجع فكرة الاحتكار التقليدي لبعض المسابقات.

ومع استمرار التطور التكنولوجي والتحكيمي تبدو السنوات المقبلة مرشحة لمزيد من التغيرات داخل خريطة الكرة المصرية في صراع لا يتوقف على البطولات والمجد.