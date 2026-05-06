الـ var سيد الموقف.. 10 مشاهد مثيرة بلقاء الأهلي وانبي| صور

حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على إنبي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وواصل الأهلي سلسلة انتصاراته بعد فوزه في الجولة الماضية على الزمالك بثلاثية نظيفة، ليؤكد جاهزيته في سباق المنافسة على اللقب.

سجل أهداف الأهلي كل من: حسين الشحات، وأحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقي، ليحسم المارد الأحمر اللقاء لصالحه بثلاثية دون رد.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 50 نقطة ويحتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الممتاز فيما توقف رصيد إنبي عند 36 نقطة.

وشهدت مباراة الأهلي وانبي إثارة وندية وجملة أهداف إضافة إلي مشاهد مثيرة.

هدف مبكر لـ حسين الشحات

نجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 7 بعد تمريرة من زيزو، راوغ على إثرها دفاع إنبي وأسكن الكرة الشباك.

إلغاء هدف وركلة جزاء لـ انبي

تسبب الـ var في إلغاء ركلة جزاء وهدف لـ انبي بعدما عاد محمود ناجي حكم اللقاء إلي تقنية الفيديو وإحتسب الكرة تسلل إلي جانب عرقلة لاعب الفريق البترولي لمدافع النادي الأهلي داخل منطقة الجزاء.

كهربا يرفض الإحتفال

رفض محمود عبدالمنعم كهربا نجم نادي انبي الإحتفال بهدف سجله في شباك مصطفي شوبير حارس النادي الأهلي.

وعقب رفض كهربا الإحتفال بتسجيله هدفا فى شباك الأهلي قام محمود ناجي حكم اللقاء بإلغاء الهدف بعد العودة إلي تقنية الفيديو.

مشادة بسيطة

شهدت مجريات مباراة الأهلي وانبي مشادة بسيطة بين حسين الشحات ومروان عطية أثناء خروجهم من الملعب وانتهت سريعا.

إصابة قوية لـ إمام عاشور

تعرض إمام عاشور نجم النادي الأهلي لإصابة قوية فى مباراة انبي خرج على إثرها عبر سيارة الملعب.

وظهر إمام عاشور متأثرا بإصابته وهو يبكي خلال خروجه من الملعب ما إضطر الدانماركي ييس توروب مدرب الأهلي لتغيير اللاعب.

كهربا يشارك وإخراج إمام عاشور من الملعب

شارك محمود عبدالمنعم كهربا نجم نادي انبي في حمل إمام عاشور لاعب الأهلي بعد إصابة قوية تعرض لها.

وأصر كهربا على إخراج إمام عاشور وتهدئته عقب دخوله في وصلة من الإنهيار والبكاء.

إصابة في الكتف لـ حسين الشحات

تعرض حسين الشحات نجم النادي الأهلي لإصابة في الكتف ما استدعي خروجه من مباراة انبي.

إصابة أحمد رمضان بيكهام

تعرض أحمد رمضان "بيكهام"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مباراة الأحمر أمام إنبي، والتي تجري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض بيكهام تعرض لإصابة عبارة عن شد في العضلة الضامة ليقرر الجهاز الطبي خروجه وخضوعه للأشعة من أجل تحديد مدة غيابه وموقفه من اللقاء المقبل.

عودة أحمد سيد زيزو للتهديف

عاد أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي للتهديف ونجح في تسجيل الهدف الثاني لصالح القلعة الحمراء من ركلة جزاء.

أشرف بنشرقي يواصل تألقه

واصل المغربي أشرف بنشرقي نجم النادي الأهلي التألق ونجح في تسجيل الهدف الثالث في شباك انبي.

وسبق لـ بنشرقي إحراز هدفين فى قمة الزمالك وصنع هدف ثالث بعدما تم الإعتماد عليه من جانب توروب مدرب الأهلي في قيادة هجوم المارد الأحمر.