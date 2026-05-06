مدرب موناكو السابق على طاولة الأهلي

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن ترشيح الإسترالي أدولف “أدي” هوتر المدير الفني السابق لفريق موناكو الفرنسي لتولى مهمة قيادة الفريق الأول خلفا لـ ييس توروب

لعب فريق موناكو تحت قيادة هوتر 93 مباراة وحقق الفوز في 49 مباراة وتعادل في 18 وخسر 26 مباراة.

قرار الأهلي بشأن المدرب

يأتى ذلك بعد تعثر إدارة الأهلي في الحصول على مدير فني محلي بعدما هاجمت الجماهير فكرة تولى حسام البدري المهمة.

وحسم الأهلي قراره بالابتعاد عن المدير الفني المحلي والتركيز على التعاقد مع مدرب أجنبي لتولى المهمة خلال الفترة المقبلة.

واستقرت إدارة النادي الأهلي على رحيل ييس توروب من الفريق الأول بعد خسارة كل البطولات في الموسم الحالي وسط أداء سئ.