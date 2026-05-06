مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

أكد الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر أن النادي الأهلي يقدم أداءً مختلفًا خلال الفترة الأخيرة، وأن الجماهير تستمتع بالاداء، وأنها كانت تتمنى هذا الأداء من بداية الدوري.

وكشف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن الحالة الصحية لإمام عاشور، وقال إنه حاول دخول غرفة خلع الملابس لمعرفة حالته، لكنه لم يستطع، إلا أنه تواصل معه وأكد أن الحالة بحمد الله بسيطة.

ولفت إلى أن إمام سليم، وأنه سيتم اليوم إجراء بعض الأشعة لمعرفة أسباب الورم في القدم، مؤكدًا طمأنة الجماهير على حالته. كما أشار إلى أن حسين الشحات سليم أيضًا، وأنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بتجديد عقده مع الأهلي.

وأوضح أن الزمالك لديه مباراة قوية أمام سيراميكا، وأنه يحتاج إلى نقطة واحدة فقط، وأن جميع لاعبي الفريق يسعون لحصد لقب الدوري، في حين سيقدم سيراميكا مباراة قوية لمحاولة الفوز على البطل.

وأشار إلى أن لكل فريق سيناريوهاته الخاصة، حيث يسعى بيراميدز للفوز على سموحة، الذي يعاني من إصابات عديدة، ولا ينافس على شيء في الوقت الحالي.

وكشف شئ سيتم خلال الساعات المقبلة، وقال إن النادي الأهلي سيعلن عن أجهزة الناشئين والقطاعات الأخرى لكن مسؤولي الفريق الأول سيكون بعد الدوري، وأن الأهلي يبحث عن مدرب أجنبي جديد، وأن على ماهر بعيد، وأن الكابتن حسام البدري بعيد.