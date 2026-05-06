«فاق متأخر».. تصريحات نارية من «شبانة» عن أداء وقرارات «الأهلي» هذا الموسم

أكد الإعلامي محمد شبانة أن فريق الأهلي استعاد مستواه في توقيت متأخر خلال الموسم، رغم امتلاكه عناصر قادرة على صنع الفارق.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «CBC»: «الأهلي فاق متأخر، وعنده لاعيبة تساوي ملايين، وكان ممكن يحسموا أمور كتير بدري، لكن الفوقان جه متأخر جدًا».

وأضاف: «فيه قرارات اتأخرت، ومحدش تدخل في الوقت المناسب، وكان لازم يحصل تدخل من بدري مش في آخر لحظة».

وتابع: «التحية الأولى لجمهور الأهلي، لأنه كان دائمًا سندًا للفريق في كل الظروف».

ونقل شبانة عن كابتن خالد جاد الله قوله: «الأهلي لازم يلعب بنفس التشكيل في ماتش الزمالك، وأي تغيير وقتها هيكون ظلم لبعض اللاعبين».

وأشار إلى لقطة مثيرة للجدل قائلًا: «أول ما لعبة كهربا حصلت قلت أوفسايد».

كما انتقد وضع بعض اللاعبين داخل الفريق، مؤكدًا: «حسين الشحات قعد على الدكة طول الموسم، وتوروب مفكرش يلاعبه بشكل مستمر، ودي كانت من أكتر السلبيات».

واختتم تصريحاته قائلًا: «كيف لهذا (توروب) أن يُبقي حسين الشحات على الدكة طوال الموسم؟».