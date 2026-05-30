ربنا يبعد عننا العين | عودة مصطفى أبو سريع إلى زوجته

أعلن الفنان مصطفى أبو سريع، عن عودته لزوجته، وذلك عبر منشور على موقع فيسبوك.

وقال أبو سريع: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات كانت فتره صعبه وكان اختبار شديد . ربنا يبعد عننا العين والحسد ويارب يخليكي ليا ويبارك لينا في آدم ونوح وسامحيني بحبك وماليش غيرك.

وكان آخر أعمال مصطفي أبو سريع هو مسلسل اللعبة 5 .







الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة» يشارك فيه كل من هشام ماجد، شيكو، مى كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامى مغاورى، وعارفة عبد الرسول، ليعد الجمهور بمزيج من الكوميديا والإثارة التى اعتادوا عليها فى الأجزاء السابقة.

العمل تدور أحداثه في إطار من الكوميديا حين يقرر وسيم اللعب مرة أخرى، ليدخل في تحديات جديدة.



