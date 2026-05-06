الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سيناريوهات حسم لقب الدوري المصري.. الزمالك على بُعد خطوة وبيراميدز والأهلي ينتظران المعجزة

محمد سمير

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز، حيث يشتعل الصراع بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز والنادي الأهلي في سباق محموم لحسم اللقب، وسط حسابات معقدة وسيناريوهات مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة.

ترتيب مشتعل قبل الحسم

يدخل الزمالك الجولة الأخيرة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني بـ51 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 50 نقطة، في مشهد يعكس حجم الإثارة التي يشهدها الموسم الحالي حتى الرمق الأخير.

ويؤكد هذا التقارب أن لقب الدوري لم يُحسم بعد، رغم أفضلية الزمالك الواضحة، حيث لا تزال الفرصة قائمة أمام المنافسين، ولو بشروط صعبة.

الزمالك.. خطوة واحدة نحو التتويج

يبدو الزمالك الأقرب لحصد اللقب، إذ يحتاج الفريق إلى نقطة واحدة فقط من مواجهته المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، من أجل التتويج رسميًا دون النظر إلى نتائج الآخرين.

ويمتلك الفريق الأبيض أفضلية كبيرة، ليس فقط بسبب فارق النقاط، ولكن أيضًا بفضل الاستقرار الفني والنتائج القوية التي حققها في مرحلة الحسم، ما يجعله المرشح الأول لإنهاء الموسم على القمة.

بيراميدز.. أمل مشروط بالتعثر

على الجانب الآخر، يتمسك بيراميدز بحظوظه في المنافسة، رغم صعوبة المهمة، حيث يحتاج الفريق إلى تحقيق الفوز على سموحة، مع خسارة الزمالك أمام سيراميكا، من أجل خطف اللقب في سيناريو يبدو معقدًا لكنه يظل ممكنًا في كرة القدم.

ويعتمد بيراميدز على تقديم أفضل ما لديه في مباراته الأخيرة، مع انتظار هدية من سيراميكا، في محاولة لاقتناص اللقب في اللحظات القاتلة.

الأهلي.. حسابات معقدة وأمل قائم

أما الأهلي، فيواجه السيناريو الأصعب بين الثلاثي، حيث لا يكفيه الفوز على المصري البورسعيدي، بل يحتاج أيضًا إلى تعادل بيراميدز مع سموحة، وخسارة الزمالك أمام سيراميكا، حتى يتمكن من القفز إلى الصدارة والتتويج باللقب.

وتجعل هذه الحسابات فرص الأهلي مرتبطة بشكل كبير بنتائج الآخرين، ما يزيد من صعوبة مهمته، لكنه في الوقت نفسه يتمسك بالأمل حتى النهاية.

جولة الحسم.. 3 مباريات تحدد البطل

تشهد الجولة الأخيرة ثلاث مواجهات حاسمة ستحدد بطل الدوري:

* الأهلي × المصري
* الزمالك × سيراميكا كليوباترا
* بيراميدز × سموحة

وتقام المباريات في توقيت موحد، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفرق، في ظل الصراع الشرس على اللقب.

نهاية مفتوحة على كل الاحتمالات

رغم أفضلية الزمالك، فإن كرة القدم لا تعترف إلا بصافرة النهاية، وهو ما يجعل كل السيناريوهات واردة، خاصة في جولة تحمل ضغطًا نفسيًا كبيرًا على جميع الفرق.

حيل تساعدك على النوم سريعًا.. طرق بسيطة لعلاج الأرق بدون أدوية

كيف تنام بسرعة بطرق غير متوقعة؟
يُعزّز الرغبة الجنسية .. دراسة تكشف تأثير تنظيف المنزل وغسيل الأطباق على الرجال

تقسيم الأعمال المنزلية داخل المنزل وتأثيره على الرغبة الجنسية
كيف تحمي نفسك من فيروس هانتا؟.. إرشادات مهمة لتجنب العدوى القاتلة المرتبطة بالقوارض

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
مشروب غير مُتوقع يُخفّف ارتجاع المريء ويفقدك الوزن؟ .. كوب يوميًا لمدة شهر

فوائد شرب الكفير لمرضى إرتجاع المرئ
