معاذ الحناوي : الزمالك الأقرب لحسم الدوري .. وخط الدفاع كلمة السر

أكد معاذ الحناوي، مدافع نادي طلائع الجيش والأهلي السابق، أن فريق الزمالك تمكن من تصدر جدول الدوري هذا الموسم رغم عدم امتلاكه أفضل قائمة لاعبين، موضحًا أن قوة الخط الخلفي كانت كلمة السر وأحد أهم أسباب تفوق الفريق.



الزمالك يعاني من الدكة

وقال الحناوي، عبر برنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، إن الزمالك يعاني من أزمة في وجود البدائل المناسبة، وهو ما قد يمثل تحديًا كبيرًا في الفترة المقبلة مع ارتباط الفريق بمباريات مهمة في نهائي الكونفدرالية والجولة الأخيرة من الدوري.



وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال أمام اختبار صعب في إدارة هذه المرحلة، خاصة في ظل ضغط المباريات والمنافسة على أكثر من بطولة في وقت واحد ومع إصابة لاعب بحجم البرازيلي خوان بيزيرا.



وأشار إلى أن كرة القدم لا تعترف بالتوقعات، مؤكدًا أن المفاجآت واردة دائمًا، مختتما تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يظل الأقرب للتتويج بلقب الدوري حتى الآن، رغم قوة منافسه في الجولة الأخيرة.