إنجاز تاريخي لسيدات تنس الطاولة.. مصر تهزم سلوفاكيا وتتأهل للدور الثالث من بطولة العالم

حقق منتخب مصر لسيدات تنس الطاولة إنجازًا تاريخيًا جديدًا يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية، بعدما نجح في التأهل إلى الدور الثالث من بطولة العالم لفرق تنس الطاولة المقامة في لندن 2026، للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة عقب فوز مثير على منتخب سلوفاكيا بنتيجة 3-2 في مجموع المباريات، في مواجهة ماراثونية حبست أنفاس المتابعين حتى اللحظات الأخيرة.

وجاء هذا الانتصار ليؤكد الطفرة الكبيرة التي تعيشها تنس الطاولة النسائية المصرية خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد سلسلة النتائج القوية التي قدمها المنتخب منذ بداية البطولة.

تفاصيل المواجهة المثيرة

شهدت المباراة صراعًا قويًا بين لاعبات المنتخبين، حيث افتتحت هنا جودة المواجهات بفوز مهم بنتيجة 3-1، لتمنح مصر التقدم مبكرًا، قبل أن تتعادل سلوفاكيا بعد خسارة دينا مشرف بصعوبة بنتيجة 2-3.

واستمرت الإثارة مع تقدم المنتخب السلوفاكي بعد خسارة مريم الهضيبي، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح المنافس، قبل أن تعيد هنا جودة الأمل مجددًا بفوزها الثاني في اللقاء لتتعادل النتيجة 2-2.

وفي المباراة الحاسمة، حسمت دينا مشرف المواجهة لصالح مصر بثلاثة أشواط نظيفة، لتمنح الفراعنة فوزًا تاريخيًا وتأهلًا مستحقًا إلى الدور التالي.

مشوار قوي منذ البداية

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد أداء مميز في دور المجموعات، حيث تصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، عقب الفوز على جنوب أفريقيا والجزائر وبلجيكا بنفس النتيجة 3-0، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على المراكز المتقدمة.

ويضم المنتخب مجموعة مميزة من اللاعبات، أبرزهن هنا جودة، دينا مشرف، مريم الهضيبي، مروة الهضيبي، وفريدة بدوي، في توليفة تجمع بين الخبرة والعناصر الشابة القادرة على صناعة الفارق.

مواجهة نارية تنتظر بطلات مصر

وبهذا الفوز، يضرب منتخب مصر موعدًا مرتقبًا مع منتخب رومانيا، وصيف أوروبا، في مواجهة قوية ضمن الدور الثالث، في اختبار جديد لطموحات بطلات إفريقيا لمواصلة كتابة التاريخ في البطولة العالمية.

وتحمل المباراة المقبلة تحديًا كبيرًا، لكنها في الوقت نفسه تمثل فرصة ذهبية لمواصلة الإنجاز والتقدم خطوة جديدة نحو الأدوار النهائية، خاصة في ظل الحالة الفنية والمعنوية المرتفعة التي يعيشها المنتخب.

يعكس هذا التأهل حجم التطور الذي تشهده اللعبة في مصر، والدعم الكبير الذي تحظى به اللاعبات، إلى جانب العمل الفني المميز الذي انعكس بوضوح على الأداء داخل الملعب.

وبات منتخب السيدات أحد أبرز القوى الصاعدة عالميًا في تنس الطاولة، مع امتلاكه عناصر قادرة على مقارعة كبار اللعبة، وهو ما يمنح الجماهير المصرية أملًا حقيقيًا في تحقيق إنجاز غير مسبوق خلال هذه النسخة من البطولة.

ومع استمرار هذا الأداء القوي، تبدو الفرصة قائمة أمام بطلات مصر لمواصلة المشوار بثقة، في رحلة البحث عن كتابة فصل جديد من التاريخ على الساحة العالمية