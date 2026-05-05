سيدات تنس الطاولة في اختبار قوي أمام سلوفاكيا بدور الـ32 بمونديال لندن

يستعد منتخب مصر لتنس الطاولة للسيدات لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره منتخب سلوفاكيا، في إطار منافسات دور الـ32 ببطولة العالم المقامة في لندن خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 10 مايو، في مواجهة تحمل طموحات كبيرة للفراعنة بمواصلة التألق العالمي.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء الثلاثاء في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، على الطاولة رقم 1، في واحدة من أبرز مواجهات هذا الدور.

تأهل مستحق بالعلامة الكاملة

نجح منتخب السيدات في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 بعد تصدره المجموعة الثالثة عن جدارة واستحقاق، محققًا العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته.

وتفوق المنتخب المصري على منتخبات جنوب أفريقيا والجزائر وبلجيكا بنتيجة 3-0 في كل مواجهة، ليؤكد جاهزيته القوية للمنافسة على الأدوار المتقدمة.

تقام البطولة بمشاركة 64 منتخبًا تم توزيعهم على 16 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول مباشرة إلى دور الـ32، إلى جانب أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثاني، بالإضافة إلى المتأهلين عبر المباريات الفاصلة.

ويمنح هذا النظام البطولة طابعًا تنافسيًا قويًا، خاصة مع تقارب المستويات بين المنتخبات المشاركة.

قائمة منتخب مصر للسيدات

تضم قائمة المنتخب المصري مجموعة من أبرز نجمات اللعبة، يتقدمهن هنا جودة، إلى جانب دينا مشرف، مريم الهضيبي، مروة الهضيبي، وفريدة بدوي، في تشكيلة تجمع بين الخبرة والشباب.

ويترأس البعثة أشرف عبدالفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، بينما يقود الفريق فنيًا عادل شومان.

يدخل منتخب مصر المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد الأداء المميز في دور المجموعات، ويأمل في تخطي عقبة سلوفاكيا ومواصلة المشوار نحو الأدوار النهائية.

وتعكس النتائج الأخيرة التطور الكبير الذي تشهده تنس الطاولة النسائية في مصر، ما يمنح المنتخب دفعة قوية لتحقيق إنجاز جديد على الساحة العالمية.