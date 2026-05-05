سان جيرمان يؤكد إصابة حكيمي وغيابه عن مباراة الإياب بنصف نهائي دوري الأبطال

أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إصابة لاعبه المغربي أشرف حكيمي في الفخذ اليمنى وغيابه عن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء.



وقال نادي باريس سان جيرمان في بيان له : "بعد تعرضه لإصابة في فخذه الأيمن خلال مباراة بايرن ميونخ، سيغيب أشرف حكيمي عن الملاعب لعدة أسابيع".

وانتهت المواجهة الكبيرة بفوز سان جيرمان 5-4 على ضيفه البافاري بعد مباراة كبيرة لاقت إشادات عالمية واسعة.

كما أكد النادي أن حارسه لوكاس شوفالييه سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في فخذه الأيمن خلال التدريبات الصباحية.