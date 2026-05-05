هونيس يشعل سوق الانتقالات قبل موقعة باريس: أشرف حكيمي صفقة أحلامي في بايرن ميونخ

قبل المواجهة الحاسمة أمام باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، أدلى أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ، بتصريحات لافتة كشف خلالها عن اللاعب الذي يتمنى ضمه من صفوف الفريق الفرنسي، مشيدًا بالدولي المغربي أشرف حكيمي.

سأوقع معه فورًا

وخلال حوار مع قناة "DAZN" الألمانية، لم يتردد هونيس في اختيار حكيمي عندما سُئل عن اللاعب الذي يفضله من تشكيلة باريس، قائلاً بحسم: "أشرف حكيمي، سأوقع معه فورًا لأنه سيناسب فريقنا تمامًا"، في إشارة واضحة إلى إعجابه الكبير بإمكانياته.

إشادة بأداء مثير في دوري الأبطال

وتأتي هذه الإشادة بعد الأداء اللافت للنجم المغربي في مباراة الذهاب المثيرة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز باريس 5-4 في واحدة من أكثر مواجهات البطولة إثارة هذا الموسم.

هونيس: كرة القدم كانت إعلانًا حقيقيًا

ورغم الخسارة، عبّر هونيس عن إعجابه بالمستوى الفني العالي للمباراة، واصفًا إياها بأنها "دعاية حقيقية لكرة القدم"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى قلقه كمشجع لبايرن بعد استقبال فريقه لعدد كبير من الأهداف.

موقعة الحسم في أليانز أرينا

ويستعد بايرن ميونخ لاستضافة باريس سان جيرمان على ملعب أليانز أرينا في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، حيث يحتاج الفريق الألماني للفوز بفارق هدفين من أجل خطف بطاقة التأهل إلى النهائي، في مواجهة مرتقبة تحمل طابعًا ناريًا.