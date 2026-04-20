مفيش ضهر | رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
وزير الخارجية: الحلول الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار تظل الخيار الأوحد لتسوية النزاعات
بنتي مش عبء | صرخة أم تهز التعليم في طنطا .. رفض دمج طفلة داون رغم القانون ومدير يبرر: العيال هتخاف منها
حقيقة وفاة هاني شاكر | نقابة الموسيقيين تحسم الجدل .. خاص
الشكاير مغطية الأسفلت | انقلاب سيارة أعلاف على الطريق الزراعي بقويسنا .. صور
بشروط | الضرائب تعلن عن مزايا جديدة لأصحاب الأنشطة التجارية أقل من 20 مليون جنيه
بعد مقتل إمام مسجد نجع حمادى | بيان رسمي من أوقاف قنا
الموت يفجع أكرم حسني
قرار نهائي من الإعلاميين بعد التحقيق مع هاني حتحوت في مخالفات مهنية
موهبة فطرية.. الموسيقار يحيى الموجي: والدي اشتغل 4 سنوات على لحن قارئة الفنجان
قضية الصفع | محامي سعد أسامة : هطالب عمرو دياب بـ5 مليون جنيه تعويض لموكّلي
تشكيل لجنة من جامعة المنوفية لبحث أسباب حريق المبني القديم بمعهد الكبد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

عودة الهيمنة البافارية وأرقام قياسية بالجملة.. كيف استعاد بايرن ميونيخ عرش ألمانيا مبكراً؟

في موسم أعاد رسم ملامح الهيمنة البافارية.. فرض بايرن ميونيخ كلمته مبكراً وحسم لقب الدوري الألماني للمرة الـ35 في تاريخه قبل أربع جولات من النهاية ليؤكد أن ما حدث في الموسم الماضي لم يكن سوى استثناء عابر في تاريخ عملاق بافاريا.

جاء تتويج بايرن بعد فوز مثير على شتوتجارت بنتيجة 4-2 على ملعب أليانز أرينا في مباراة عكست شخصية البطل إذ قلب تأخره إلى انتصار كبير خلال دقائق قليلة مؤكداً قدرته على الحسم في اللحظات الفارقة.

ورفع الفريق رصيده إلى 79 نقطة مبتعداً بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند الذي تعثر بدوره ليمنح الفريق البافاري فرصة حسم اللقب مبكراً في سيناريو يعيد للأذهان سنوات السيطرة المطلقة.

هذا اللقب هو الثالث عشر لبايرن في آخر 14 موسماً في تأكيد جديد على الفجوة الكبيرة التي صنعها النادي بينه وبين بقية المنافسين رغم محاولات كسر الهيمنة وأبرزها ما حققه باير ليفركوزن في الموسم الماضي.

موسم الأرقام القياسية

لم يكن التتويج مجرد لقب جديد يضاف إلى خزائن النادي بل جاء مصحوباً بسلسلة من الأرقام القياسية التي تعكس موسماً استثنائياً بكل المقاييس.

بايرن افتتح الموسم بسلسلة مذهلة من 16 انتصاراً متتالياً محطماً رقماً تاريخياً في الدوريات الأوروبية الكبرى كما نجح في تسجيل 109 أهداف حتى الآن متجاوزاً الرقم الأسطوري المسجل منذ سبعينيات القرن الماضي.

الهجوم البافاري لم يكتفِ بذلك بل سجل هدفين على الأقل في 26 مباراة متتالية وخماسية أو أكثر في 8 مباريات في مؤشر واضح على القوة الهجومية الكاسحة التي تمتع بها الفريق هذا الموسم.

كين ماكينة أهداف تكتب التاريخ

في قلب هذا التفوق يبرز اسم هاري كين الذي يواصل تقديم موسم استثنائي بعدما رفع رصيده إلى 32 هدفاً في صدارة الهدافين مقترباً من حصد اللقب للموسم الثالث على التوالي.

كين لم يكتف بالتسجيل بل دخل التاريخ من أوسع أبوابه معادلاً إنجازات أساطير مثل روبرت ليفاندوفسكي وغيرد مولر في دلالة على تأثيره الحاسم منذ انضمامه للفريق.

كومباني بصمة مدرب في موسمه الأول

وراء هذا النجاح يقف المدرب البلجيكي فينسنت كومباني الذي نجح في كتابة اسمه سريعاً في تاريخ النادي بعدما قاد الفريق للقب في موسمه الأول معتمداً على مزيج من الخبرة والشباب.

كومباني منح الفرصة لـ31 لاعباً هذا الموسم بينهم 9 لاعبين دون سن العشرين في خطوة تعكس رؤية مستقبلية دون التأثير على النتائج وهو توازن نادر في عالم كرة القدم.

ثلاثية محتملة

ولا يتوقف طموح بايرن عند حدود الدوري إذ يواصل الفريق رحلته في دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء ريال مدريد ليضرب موعداً نارياً مع باريس سان جيرمان في نصف النهائي.

كما يستعد لمواجهة باير ليفركوزن في نصف نهائي الكأس ما يفتح الباب أمام موسم تاريخي قد ينتهي بثلاثية جديدة تضاف إلى سجل النادي الحافل.

ما يقدمه بايرن هذا الموسم ليس مجرد استعادة لقب بل رسالة قوية مفادها أن الهيمنة لم تنته وأن الفريق لا يزال قادراً على إعادة إنتاج نفسه جيلاً بعد جيل.

بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني الدوري الألماني شتوتجارت ملعب أليانز أرينا هاري كين فينسنت كومباني

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء فيه

ترشيحاتنا

موعد وقفة عرفات 2026 وعيد الأضحى في مصر رسميًا

موعد وقفة عرفات 2026 وعيد الأضحى في مصر رسميًا

زين الدين زيدان

عقول بملايين الدولارات.. أغنى المدربين في كرة القدم

الهواتف البسيطة

نمو مفاجئ في سوق الهواتف البسيطة على حساب السمارت فون .. ما السر؟

بالصور

لكزس سوبر كار.. زلزال تويوتا الجديد في عالم السيارات الخارقة لعام 2026

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد