9 أدوية تسبب نقص فيتامين د فى الجسم

يعد فيتامين د من العناصر الغذائية المهمة التى يحتاجها جسم الانسان ولكن في بعض الأحيان يعانى الأشخاص من نقص شديد في نسبته رغم تعرضهم للشمس وتناولهم مكملاته

ووفقا لموقع “ ويبمد” تؤدي بعض الأدوية لتسريع عملية تكسير فيتامين د في الكبد مما يؤدي إلى نقص نسبته فى الجسم :

يمكن استخدام كاربامازيبين للسيطرة على النوبات، وآلام العصب الوجهي، أو الهوس والنوبات المختلطة لدى الأشخاص المصابين باضطراب ثنائي القطب من النوع الأول.



الكوليسترامين والكوليستيبول، وهما من الأدوية الخافضة للكوليسترول.



كلوتريمازول، وهو دواء يستخدم لعلاج الالتهابات الفطرية.



ديكساميثازون وبريدنيزون ، وهما من الستيرويدات المستخدمة لمكافحة الالتهاب.



نيفيديبين، وهو دواء يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم.



أورليستات، وهو دواء لإنقاص الوزن.



الفينوباربيتال، الذي يمكن استخدامه للسيطرة على النوبات وتخفيف القلق.



الريفامبين، وهو مضاد حيوي يستخدم لعلاج السل وبعض حالات التهاب السحايا



سبيرونولاكتون ، وهو دواء يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب