قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد طنجة: لا تواصل معنا من الزمالك.. وننتظر سداد مستحقات معالى كاملة
هل يجوز إخراج الزكاة للأخ المريض؟.. أمين الفتوى يجيب
الذهب يتراجع والأسواق تهتز.. خبير يكشف الأسباب الحقيقية
تشكيل البرازيل الرسمي لمواجهة منتخب مصر وديا
وزير الصحة: مدة انتظار عمليات القلب المفتوح غير الطارئة لا تتجاوز 4 أسابيع
أناقة وفخامة.. ظهور مميز لـ مفيدة شيحة في برنامج «من ماسبيرو»
الحبس والغرامة عقوبة التحايل على التأمين الصحي الشامل.. اعرف التفاصيل
البرتغال يفوز على تشيلي 2-0 وديا استعدادا للمونديال
9 أدوية تسبب نقص فيتامين د فى الجسم
أرخص 5 سيارات أوتوماتيك زيرو في مصر.. بالأسعار
كأس العالم| شوط أول إيجابي بين الولايات المتحدة وألمانيا
تشكيل منتخب إنجلترا أمام نيوزيلندا وديا استعدادا لكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الصحة: مدة انتظار عمليات القلب المفتوح غير الطارئة لا تتجاوز 4 أسابيع

وزير الصحة
وزير الصحة
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة أمامها نحو 10 سنوات لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل العظيمة، مشيرًا إلى أن غالبية المواطنين حاليًا يتلقون العلاج مجانًا عبر التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الدولة خصصت 8 مليارات جنيه سنويًا لـ11 إجراء جراحيًا في قوائم الانتظار، تشمل القلب المفتوح والقسطرة وتغيير المفاصل وعلاج المخ والأعصاب والأورام.

وأشار وزير الصحة إلى أن المواطن يتواصل مع المنظومة عبر التليفون المعروف، ويتم منحه ميعاد خلال أسبوع إلى 3 أسابيع للحالات غير الطارئة، ويُجرى العملية مجانًا تمامًا في مستشفيات حكومية أو خاصة متعاقدة.

وتابع : "فيه بلاد زي ألمانيا وكندا، انتظار الأشعة المقطعية ممكن يوصل 4-6 شهور، وتغيير المفاصل غير الطارئ يوصل سنة ونص، إحنا الحمد لله عمليات القلب المفتوح غير الطارئة عندنا ما تتعداش 4 أسابيع".

وشدد الدكتور خالد عبد الغفار على أنه فخور بمنظومة قوائم الانتظار المصرية، معتبرًا أنها من أفضل المنظومات على مستوى المنطقة والعالم من حيث قصر المدة، بفضل تكليف الرئيس ومتابعته الشخصية لهذا الملف.

وأكد وزير الصحة أن هناك اهتمامًا كبيرًا بمراقبة القطاع الخاص بعد ظهور نماذج صارخة لطلب أرقام خيالية وأطباء مزيفين، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في ضبط منظومة العلاج الحر لحماية المواطنين.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان منظومة التأمين الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

بطاقة التموين

الفراخ بدل العيش.. مفاجآت سارة للمواطنين في منظومة التموين الجديدة

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

أسعار الذهب

1200 جنيه.. خسائر حادة تضرب سعر الذهب عيار 21 في مصر

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

طقس حار

عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تعبيرية

بعد إعلان الحكومة| أول تحرك برلماني لرفض التحول للدعم النقدي: التضخم سيلتهم قيمة الدعم

امتحانات الشهادة الإعدادية

جمع إنسان ومعنى شذا.. أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليوم

ترشيحاتنا

ريال مدريد

تصريحات شديدة اللهجة .. كواليس انتخابات رئاسة ريال مدريد

منتخب مصر

ملعب "هانتيجتون بانك فيلد" جاهز لاستقبال مباراة مصر والبرازيل..صور

الزمالك

هيثم فاروق: سعيد باستجابة جماهير القلعة البيضاء لمبادرة الاشتراك في أبلكيشن زملكاوي

بالصور

منصة القاهرة للأفلام تفتح باب التقديم للدورة الثانية

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

صحة الشرقية تنفذ 123 ألف زيارة منزلية مجانية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لوك جديد| إيناس عز الدين تخطف الأنظار بفستان أصفر.. صور

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

إطلالة كاجوال جريئة.. ساندي تخطف الأنظار بقبعة حمراء

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

الشهيد عقيد أح حازم إبراهيم حامد

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد أركان حرب حازم إبراهيم حامد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد