بعد اعتراض هاني حنا.. النواب يوافقون على حذف عبارة لـ محمد عبدالعليم من المضبطة

وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب على حذف كلمة جريمة من مضبطة الجلسة وذلك عقب تقدم الحكومة بطلب لحذفها.

وشهدت الجلسة اليوم، اعتراض المستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية ، على اتهام النائب عبد العليم داوود عضو الهيئة البرلمانية للوفد للحكومة بأنها ترتكب جريمة في ملف التعليم.

وقال الوزير، إن الحكومة تعمل بشكل جاد لتطوير التعليم سواء التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي.

وأضاف الوزير ، خلال الجلسة العامة اليوم لمناقشة مشروع قانون إنشاء جامعة كيان ، أن الحكومة لا يمكن بأي حال من الأحوال - رغم المجهودات الجسام التي تقوم بها أن ينتهي الأمر إلى وصفها بـ الإجرام “ ، فأنا أرجو حذف هذه العبارة من كلمة السيد العضو، وشكراً.”

وأعلن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أن تأييده يأتي انطلاقًا من اعتبارات وطنية واستراتيجية تفرضها التحديات الراهنة، وضرورة دعم القوات المسلحة بأحدث منظومات التسليح والتكنولوجيا العسكرية للحفاظ على أمن الدولة وقدرتها على مواجهة مختلف التهديدات.

دعوة لتعزيز الوعي الوطني والتربية العسكرية

وقال داود، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الظروف التي تمر بها المنطقة تستوجب امتلاك جيش قوي ومجهز بأحدث وسائل القتال، مطالبًا بتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب، وإدراج التربية العسكرية والتثقيف الوطني في مختلف المراحل التعليمية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه.

انتقادات للحكومة بشأن التعليم والصحة

وفي سياق حديثه، وجه النائب انتقادات حادة للحكومة، معتبرًا أن هناك "إجرامًا من الحكومة وجناية بحق التعليم"، مشيرًا إلى تراجع أوضاع المعلمين ماديًا ومعنويًا، وتدهور مستوى التعليم والصحة، وعدم استجابة الحكومة لمطالب النواب بشأن تعيين خريجي كليات التربية.

اعتراض وزير الشؤون النيابية

وعقب انتهاء كلمته، اعترض المستشار هاني حنا ، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على استخدام وصف "إجرام الحكومة"، مؤكدًا أن الحكومة تقوم بواجبها تجاه المواطن المصري، وأن هذا الوصف لا يليق أن يثبت في مضبطة المجلس.

موافقة المجلس على حذف العبارة

وطالب الوزير بحذف هذه العبارة من المضبطة، وهو ما وافق عليه رئيس المجلس، كما وافق أعضاء مجلس النواب على حذف وصف "إجرام الحكومة" من مضبطة الجلسة.