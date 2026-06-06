وزير الصحة: لا تسعير للخدمات الطبية.. ودورنا يبدأ عند تلقي شكوى

علق الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على الجدل الذي أثير في الفترات الماضية بشأن ارتفاع سعر الكشف في العيادات الخاصة الذي وصل في بعض الحالات إلى 1000 جنيه في بعض المناطق.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، إنه من حق المواطن الإطلاع على قائمة أسعار الخدمات بشكل معلن قبل أي إجراء طبي يتم إجراؤه بما في ذلك عند إجراء عملية جراحية.

وأضاف أنه إذا ارتضى المواطن سعر الخدمة فهذا يعني أن هناك تعاقدًا مع مقدم الخدمة حتى وإن كان بشكل شفهي، مؤكدا أنه لا دور للوزارة في هذا الأمر إلى حال ورود شكوى.

وأوضح أن قانون المسئولية الطبية يفصل بين حقوق المريض ومقدم الخدمة الطبية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تسعير للخدمات العلاجية في الأماكن المخحتلفة لكن القانون ينص على الإفصاح عن سعر الخدمة الطبية.

وأشارت إلى أن المحافظات التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل لا توجد شكاوى من العيادات الخاصة بها نظرًا لاعتماد المواطنين على منظومة التأمين، مؤكدا أن الخدمات المقدمة يرغب فيها القادر وغير القادر، في إشارة إلى جودتها ومجانيتها.

ولفت إلى تحمل الدولة تكاليف كبيرة نظير تقديم هذه الخدمة، كما جرى التقاعد مع مستشفيات خاصة ومسشتفيات تابعة للمجتمع المدني لتحسين المنظومة وتطبيقها.