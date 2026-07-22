رئيس برلمانية المؤتمر: نؤيد مشروع قانون جامعة كيان ونطالب بضمانات للتكامل مع الجامعات القائمة

قال النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، خلال كلمته أمام الجلسة العامة اليوم، إنه يعلن دعمه لفلسفة مشروع قانون إنشاء جامعة كيان، مؤكدًا أن الدولة بحاجة إلى تطوير منظومة التعليم العالي وإعداد كوادر مؤهلة في مجالات العلوم التطبيقية والتكنولوجيا المختلفة، بما يخدم أهداف التنمية والبناء والأمن القومي.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن دعمه لمشروع القانون لا يمنع من طرح عدد من الملاحظات المهمة التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة منه، وفي مقدمتها ضرورة وضع ضمانات محددة تكفل التكامل بين جامعة كيان وباقي الجامعات المصرية، خاصة الجامعات التكنولوجية وكليات الهندسة والحاسبات والعلوم التطبيقية، حتى لا يحدث تداخل في الاختصاصات أو منافسة قد تؤثر على تلك المؤسسات.

وأضاف أن من الضروري أيضًا أن يتضمن القانون أو لائحته التنفيذية ضوابط واضحة لضمان المنافسة العادلة، وتعزيز الاستقلال الأكاديمي، وربط التخصصات الجديدة باحتياجات سوق العمل، إلى جانب وجود رؤية واضحة للتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي القائمة.

واختتم النائب أحمد عصام كلمته بإعلان موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على مشروع القانون، مع التأكيد على أهمية الأخذ بهذه الملاحظات، حتى تصبح جامعة كيان إضافة حقيقية لمنظومة التعليم العالي، تعمل في إطار التكامل لا التداخل، وبما يحقق المصلحة العامة للدولة المصرية.