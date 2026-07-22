رئيس برلمانية "الشعب الجمهوري": جامعة "كيان" صرح علمي يسعى ليكون مركزاً رائداً للابتكار

أكد النائب طارق الطويل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن جامعة "كيان" صرح علمي لا يهدف فقط إلى تخريج كوادر مؤهلة، بل يسعى لأن يكون مركزاً رائداً للابتكار وريادة الأعمال يدعم جهود التنمية المستدامة وإعداد عنصر بشري مؤهل علمياً وتكنولوجياً للتعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية التي تؤثر مباشرة على الأمن القومي المصري.

وقال النائب الطويل، في كلمة له خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جامعة "كيان" للعلوم التطبيقية، إن هذا الصرح العلمي يساهم في مواجهة مشكلة استقطاب الكفاءات والخريجين المصريين من قِبل جهات خارجية، مما يتسبب في نقص وعجز داخلي في التخصصات التطبيقية الدقيقة وتقديم برامج تعليمية متقدمة تعتمد على التعليم الرقمي والبحث التطبيقي وريادة الأعمال بما يواكب المعايير الدولية ويلبي سوق العمل.

وأضاف أنه لا يخفى على أحد أن الدور الوطني للقوات المسلحة المصرية لم يقتصر يوماً على حماية الحدود وصون مقدرات الوطن فحسب، بل يمتد دائماً ليشمل بناء الإنسان ودعم ركائز التنمية الشاملة واليوم، يتجلى هذا الدور في أبهى صوره من خلال مبادرتها لإنشاء صرح علمي وأكاديمي متطور، يهدف إلى إعداد أجيال واعية قادرة على مواكبة الثورات التكنولوجية المتلاحقة، مؤكدا أن مشروع القانون يُمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

ولفت النائب طارق الطويل إلى أن أهمية هذا المشروع تأتي من رؤية واعية تواكب التطورات العالمية الحديثة، وتلبي احتياجات الدولة في قطاعات حيوية وعلمية حرجة، تمنع هجرة العقول المتميزة وتدعم الأمن القومي بمفهومه الشامل، مشيرا إلى أن جامعة "كيان" تركز البرامج بها على وسائل التعليم الرقمي والتدريب الإجباري بالمستشفيات والمؤسسات المتخصصة، معلنا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري من حيث المبدأ على مشروع القانون.