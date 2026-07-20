وكيل أفريقية النواب: إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية استثمار في مستقبل مصر وبناء حقيقي للإنسان

أكد النائب أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، والأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، والذي يناقشه مجلس النواب خلال جلساته يوم الأربعاء، يمثل خطوة مهمة نحو دعم مسيرة بناء الإنسان المصري، مشددًا على أن الدولة المصرية لا تنظر إلى إنشاء الجامعات الجديدة باعتبارها مجرد إضافة تعليمية، وإنما باعتبارها استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الوطن.

وقال سليمان في تصريحات له، أن جامعة كيان ليست مجرد جامعة جديدة نقر إنشاءها، بل هي استثمار جديد في أغلى ما تمتلكه مصر وهو الإنسان، فبناء العقول وتأهيل الكفاءات يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قدرة الدولة على المنافسة.

وشدد على أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمامًا غير مسبوق ببناء الإنسان المصري انطلاقًا من إيمان راسخ بأن التعليم هو أساس التنمية، وأن الدول لا تُقاس فقط بما تمتلكه من موارد، وإنما بما تمتلكه من عقول وكفاءات قادرة على صناعة المستقبل.

وأضاف أن الاهتمام بملفات الصحة والتعليم والاستثمار في العنصر البشري لم يعد رفاهية أو ملفات خدمية فقط، بل أصبح أحد أهم مكونات الأمن القومي المصري، موضحًا أن الدول التي تمتلك منظومة قوية للتعليم والبحث العلمي قادرة على صناعة مستقبلها وحماية مقدراتها.

وأشار وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب إلى أن جامعة كيان تستهدف تخريج أجيال جديدة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لسوق العمل، قائلاً: "الجامعة لن تُخرج حملة شهادات عليا فقط، بل ستُخرج عقولًا قادرة على الابتكار، وكفاءات قادرة على خدمة المجتمع، وقادة يمتلكون القدرة على تحمل المسؤولية والمساهمة في حماية ودعم مسيرة الأمن القومي المصري".

ولفت سليمان، إلى أن التوسع في إنشاء مؤسسات تعليمية حديثة يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان، وربط التعليم باحتياجات التنمية وسوق العمل، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على قيادة المستقبل في مختلف المجالات.