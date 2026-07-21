قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سدد دفعتين.. اتحاد طنجة المغربي يكشف تطورات أزمته مع الزمالك
حكم تضييع الوقت في الألعاب الإلكترونية.. دار الإفتاء تجيب
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 21-7-2026
بعد سماع انفجارات.. تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإيراني حول محطة بوشهر النووية
بي إم دبليو تتيح اختيار وتخصيص السيارات للعملاء عبر ChatGPT
باريديس يواجه شبح الإيقاف بعد أحداث نهائي كأس العالم.. وعقوبات محتملة على الأرجنتين
وزير دفاع اليمن: القوات المسلحة جاهزة لمعركة إنهاء الانقلاب الحوثي
هل مشروع السايبر الترفيهي وأرباحه حلال؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
64 منتخبا.. رئيس كونميبول يفجر مفاجأة قوية بشأن كأس العالم 2030
تنسيق 2026 | القائمة الرسمية للجامعات الأهلية المعتمدة
قتلـى ومصابون.. اشتباكات في الأرجنتين عقب خسارة نهائي كأس العالم 2026
إصابة قس وسائق في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعاطفت معها.. جيدا منصور تكشف كواليس شخصية هانا في "أندر إيدج"|فيديو

الفنانة جيدا منصور
الفنانة جيدا منصور
أوركيد سامي

تألقت الفنانة جيدا منصور في مسلسل أندر ايدج، الذي يُعرض حاليًا وحقق نجاحًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا بين الجمهور، بعدما لفتت الأنظار بأدائها لشخصية "هانا"، التي أثارت تعاطف المشاهدين وأصبحت من أكثر الشخصيات التي دار حولها الجدل خلال أحداث العمل.

وفي حوار خاص لموقع صدى البلد الإخباري، كشفت جيدا منصور كواليس التحضير للشخصية، وأصعب المشاهد التي واجهتها، وردود فعل الجمهور، كما تحدثت عن الرسالة التي يحملها المسلسل، وطموحاتها الفنية خلال الفترة المقبلة.

س: في البداية.. كيف استقبلتِ ردود الفعل على شخصية "هانا" في مسلسل أندر ايدج؟

ج: سعيدة جدًا بردود فعل الجمهور، وأكثر حاجة فرحتني إن الناس تعاطفت مع "هانا" وكانت بتسأل عليها ومتضايقة جدًا من اختفائها، وده دليل إن الشخصية وصلت للمشاهدين بشكل حقيقي.

س: ما الذي جذبك لشخصية "هانا"؟

ج: "هانا" مختلفة تمامًا عن كل الشخصيات اللي قدمتها قبل كده. هي بنت عارفة الصح والغلط، لكن مش عارفة توصل اللي جواها أو تعبر عنه بالطريقة الصحيحة، وده كان تحديًا كبيرًا بالنسبة لي.

س: كيف حضرتِ للشخصية؟

ج: عملت مذاكرة تفاصيل الشخصية ، وكتبت تاريخها وتفاصيل حياتها، وطريقة كلامها وشكلها، وإزاي ممكن تتصرف في كل موقف. كمان تابعت عددًا كبيرًا من المراهقين، واتكلمت معاهم وعرفت اهتماماتهم وإيه اللي بيفرحهم وإيه اللي بيزعلهم، وعملت بحث على السوشيال ميديا وقريت كتير عن عالم المراهقين، علشان الشخصية تكون حقيقية ومقنعة.

س: هل تعاطفتِ مع "هانا"؟

ج: طبعًا، أنا بتعاطف مع أي شخصية بقدمها. وهانا في رأيي ضحية المجتمع والظروف، لأنها صغيرة في السن، ويمكن لو كانت أكبر كانت هتبقى ضحية نفسها، لكن في المرحلة دي هي ضحية للبيئة والظروف اللي عاشتها.

س: ما الرسالة التي يقدمها مسلسل أندر ايدج ؟

ج: المسلسل بيوجه رسالة مهمة جدًا للأهالي، وهي إنهم يقربوا من أولادهم، يسمعوهم ويصاحبوهم، ومايبقاش فيه حواجز أو قيود في العلاقة بين الآباء والأبناء، لأن الحوار هو أهم وسيلة للحماية.

س: ما أصعب المشاهد التي قدمتها في العمل؟

ج: أصعب مشهد كان مشهد الضرب، لأنه اتصور أكتر من مرة ومن زوايا ومنظور شخصيات مختلفة داخل المسلسل، فكان مرهق جدًا. وكمان مشهد وفاة "هانا" داخل ثلاجة الموتى كان من أصعب المشاهد نفسيًا بالنسبة لي.

س: ما أبرز عيوب شخصية "هانا"؟

ج: هانا عندها عيوب كتير، أهمها إنها شايفة نفسها دايمًا صح، ومش بتتقبل آراء الآخرين بسهولة، وده كان جزء أساسي من تكوين الشخصية.

س: هل تعتبرين "هانا" أصعب شخصية قدمتها؟

ج: لا، كل شخصية بقدمها بيكون ليها تحدياتها الخاصة، وكل دور بحتاج أتعلم له حاجات جديدة سواء في الدراما أو السينما.

س: وما الشخصيات التي تتمنين تقديمها خلال الفترة المقبلة؟

ج: نفسي جدًا أجسد شخصية بنت من الفلاحين، وبحب أقدم شخصيات مختلفة ومتنوعة، وأخرج من منطقة الراحة في كل عمل جديد.

مسلسل تحت السن من تأليف أمين جمال وإخراج يحيى إسماعيل، وتجسد چيدا منصور بطولته إلى جانب مجموعة من الفنانين ، من بينهم جيسيكا حسام، ريم المصري، وجودي مسعود.

https://www.instagram.com/reel/Da_qrUVP0Vn/?igsh=MW5kYWE0eXRybmFneQ==

الفنانة جيدا منصور اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء

تأشيرة العمرة متعددة الدخول

إقامة 90 يوما.. تفاصيل تأشيرة العمرة متعددة الدخول ومميزاتها

نادى الزمالك

أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟

الارصاد الجوية

أصعب أسبوع في يوليو.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

الذهب

أقل من 5900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين

وزير العمل

بعد قرار الحكومة .. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة ثورة 23 يوليو

إسبانيا

من إسبانيا إلى مصر.. كيف توزعت المكافآت المالية في أغلى نسخة بتاريخ كأس العالم؟

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟

بالصور

اكتشفها بنفسك .. طريقة اختبار القهوة المغشوشة والأصلية

طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا
أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا
أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أفضل 5 سيارات مستعملة بمتوسط 400 ألف جنيه

سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه

رابط استخراج تصريح عمل إلكتروني في مصر

استخراج تصريح عمل أونلاين
استخراج تصريح عمل أونلاين
استخراج تصريح عمل أونلاين

فيديو

خاتم كأس العالم

لأول مرة في التاريخ.. فيفا يكافئ بطل كأس العالم بخواتم من الذهب والألماس

نهائي مونديال٢٠٢٦

نهائي مونديال لا يُنسى .. أبرز اللقطات المثيرة في مباراة إسبانيا والأرجنتين

أحمد جلال عبدالقوي

نقل جثمان أحمد جلال عبد القوي إلى مشرحة زينهم .. ماذا حدث؟

المتحدث العسكري

ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد