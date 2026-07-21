تعاطفت معها.. جيدا منصور تكشف كواليس شخصية هانا في "أندر إيدج"|فيديو

تألقت الفنانة جيدا منصور في مسلسل أندر ايدج، الذي يُعرض حاليًا وحقق نجاحًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا بين الجمهور، بعدما لفتت الأنظار بأدائها لشخصية "هانا"، التي أثارت تعاطف المشاهدين وأصبحت من أكثر الشخصيات التي دار حولها الجدل خلال أحداث العمل.

وفي حوار خاص لموقع صدى البلد الإخباري، كشفت جيدا منصور كواليس التحضير للشخصية، وأصعب المشاهد التي واجهتها، وردود فعل الجمهور، كما تحدثت عن الرسالة التي يحملها المسلسل، وطموحاتها الفنية خلال الفترة المقبلة.

س: في البداية.. كيف استقبلتِ ردود الفعل على شخصية "هانا" في مسلسل أندر ايدج؟

ج: سعيدة جدًا بردود فعل الجمهور، وأكثر حاجة فرحتني إن الناس تعاطفت مع "هانا" وكانت بتسأل عليها ومتضايقة جدًا من اختفائها، وده دليل إن الشخصية وصلت للمشاهدين بشكل حقيقي.

س: ما الذي جذبك لشخصية "هانا"؟

ج: "هانا" مختلفة تمامًا عن كل الشخصيات اللي قدمتها قبل كده. هي بنت عارفة الصح والغلط، لكن مش عارفة توصل اللي جواها أو تعبر عنه بالطريقة الصحيحة، وده كان تحديًا كبيرًا بالنسبة لي.

س: كيف حضرتِ للشخصية؟

ج: عملت مذاكرة تفاصيل الشخصية ، وكتبت تاريخها وتفاصيل حياتها، وطريقة كلامها وشكلها، وإزاي ممكن تتصرف في كل موقف. كمان تابعت عددًا كبيرًا من المراهقين، واتكلمت معاهم وعرفت اهتماماتهم وإيه اللي بيفرحهم وإيه اللي بيزعلهم، وعملت بحث على السوشيال ميديا وقريت كتير عن عالم المراهقين، علشان الشخصية تكون حقيقية ومقنعة.

س: هل تعاطفتِ مع "هانا"؟

ج: طبعًا، أنا بتعاطف مع أي شخصية بقدمها. وهانا في رأيي ضحية المجتمع والظروف، لأنها صغيرة في السن، ويمكن لو كانت أكبر كانت هتبقى ضحية نفسها، لكن في المرحلة دي هي ضحية للبيئة والظروف اللي عاشتها.

س: ما الرسالة التي يقدمها مسلسل أندر ايدج ؟

ج: المسلسل بيوجه رسالة مهمة جدًا للأهالي، وهي إنهم يقربوا من أولادهم، يسمعوهم ويصاحبوهم، ومايبقاش فيه حواجز أو قيود في العلاقة بين الآباء والأبناء، لأن الحوار هو أهم وسيلة للحماية.

س: ما أصعب المشاهد التي قدمتها في العمل؟

ج: أصعب مشهد كان مشهد الضرب، لأنه اتصور أكتر من مرة ومن زوايا ومنظور شخصيات مختلفة داخل المسلسل، فكان مرهق جدًا. وكمان مشهد وفاة "هانا" داخل ثلاجة الموتى كان من أصعب المشاهد نفسيًا بالنسبة لي.

س: ما أبرز عيوب شخصية "هانا"؟

ج: هانا عندها عيوب كتير، أهمها إنها شايفة نفسها دايمًا صح، ومش بتتقبل آراء الآخرين بسهولة، وده كان جزء أساسي من تكوين الشخصية.

س: هل تعتبرين "هانا" أصعب شخصية قدمتها؟

ج: لا، كل شخصية بقدمها بيكون ليها تحدياتها الخاصة، وكل دور بحتاج أتعلم له حاجات جديدة سواء في الدراما أو السينما.

س: وما الشخصيات التي تتمنين تقديمها خلال الفترة المقبلة؟

ج: نفسي جدًا أجسد شخصية بنت من الفلاحين، وبحب أقدم شخصيات مختلفة ومتنوعة، وأخرج من منطقة الراحة في كل عمل جديد.

مسلسل تحت السن من تأليف أمين جمال وإخراج يحيى إسماعيل، وتجسد چيدا منصور بطولته إلى جانب مجموعة من الفنانين ، من بينهم جيسيكا حسام، ريم المصري، وجودي مسعود.

https://www.instagram.com/reel/Da_qrUVP0Vn/?igsh=MW5kYWE0eXRybmFneQ==