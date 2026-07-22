قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 أشهر.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الأدوية العلاجية
كامل الوزير يتفقد محطتي السكة الحديد والأتوبيسات بمرسى مطروح ويوجه برفع كفاءة الخدمات
موتسيبي : فخور بالمنتخبات الأفريقية في كأس العالم ..وانظروا لما فعلته مصر أمام الأرجنتين
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة من حيث المبدأ
روبيو: هناك أزمة ثقة مع النظام الإيراني.. ومذكرة التفاهم تم خرقها بعد أقل من أسبوعين
ضياء رشوان يدعو لوقف الخلافات بين الصحفيين: لا فتنة بيننا وأطفئوها فورًا
رئيس برلمانية النور: المنصات الإلكترونية لن تدير مصر.. ومؤسسات الوطن أذرع بناء وليست أجسامًا غريبة
رئيس القومي للمرأة تلتقي محافظ كفر الشيخ وتؤكد على أهمية التعاون المشترك
كشف لغز اختطاف رضيع في أسيوط خلال أقل من 10 ساعات
الداخلية: صانعة محتوى أقرت بفبركة فيديو اتهام زوجها بالاتجار في المخدرات لزيادة المشاهدات
الداخلية تداهم بؤرة إجرامية خطرة وتضبط مخدرات بـ138 مليون جنيه
بعد جدل رأفت الهجان.. أحمد ماهر: عاتبت أشرف زكي على التسرع في بيان النقابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عبد العليم داود: موافقة الوفد على انشاء جامعة الكيان تحمل بُعدًا استراتيجيًا بالغ الأهمية

النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب
النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب ، إنه في ظل الظروف الدقيقة التي تحيط بنا من كل جانب، فإن الأمر يتطلب منا أن نكون على قدر المسؤولية. ومن ثم، فإننا نوافق علي قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية وموافقتنا هذة على هذا القانون تحمل بُعدًا استراتيجيًا بالغ الأهمية.

وشدد داود في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بأن الضرورة الراهنة تقتضي أن تمتلك قواتنا المسلحة أحدث تكنولوجيا الحروب، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات ومتغيرات، وما يحيط بمصر من تحديات على حدودها.

وتابع داود وإذا كنت أوافق اليوم على هذا القانون، فإن موافقتي تنطلق من منطلق وطني وهو موقف حزب الوفد ، وإيمانًا ببعده الاستراتيجي ودوره المهم في دعم الدولة المصرية ، ويشهد التاريخ، كما ذكر محمد حسنين هيكل، بالدور الوطني الذي قام به حزب الوفد وزعيمه مصطفى النحاس باشا في اتفاقية عام 1936، فيما يتعلق ببناء الجيش المصري.

وقال: وأطالب أيضًا، كما سبق أن طالبت، بأن يحصل كل شاب قبل أو أثناء فترة التجنيد على قدر مناسب من التأهيل والتدريب العسكري، بما يواكب ما يحصل عليه المقاتلون في مختلف دول العالم.

ولفت داود و رأى أن يكون هناك اهتمام بالتثقيف العسكري منذ المراحل التعليمية الأولى، مرورًا بالتعليم الأساسي والثانوي، وصولًا إلى التعليم الجامعي، حتى يتخرج كل طالب وهو يمتلك الحد الأدنى من الوعي والثقافة العسكرية التي تعزز الانتماء والجاهزية الوطنية.

وقال: إذا كنا نوافق على هذا القانون، فلا بد أيضًا أن نربط ذلك بما يحدث في قطاع التعليم، وما يعانيه المعلم من تراجع في أوضاعه المادية والمعنوية، بما يستوجب إعادة الاعتبار لمكانة المعلم ودوره في بناء الأجيال.

وشدد داود أن الجامعات المصرية، التي كانت تتبوأ مكانة متقدمة، أصبحت اليوم تحتل مراكز متأخرة في العديد من التصنيفات العالمية، نتيجة تراجع الاهتمام بالتعليم والصحة على مدار سنوات.

وتابع: ومن المؤلم أن نرى أوضاع المستشفيات الحكومية والجامعية، وكذلك مستوى التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، وهو ما يستدعي وقفة جادة لمعالجة هذه الملفات الحيوية.

واختتم: وأخيرًا، فإن من أبرز الأمثلة على ذلك عدم الاستجابة لمطالب تعيين حملة الماجستير، رغم المناشدات المتكررة من أعضاء مجلس النواب.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب النائب محمد عبد العليم داو جامعة كيان أحدث تكنولوجيا الحروب مصطفى النحاس باشا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد جدل الهرمونات .. هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

حامد عبدالله

إنبي يوافق على رحيل حامد عبد الله إلى الأهلي .. بشرط

ترامب وبن سلمان

اتفاق تاريخي .. ترامب يوافق على منح السعودية برنامجًا نوويًا و«اليورانيوم» في الطريق

الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الأربعاء 22-7-2026

الأهلي

الغندور: الأهلي يحصل على توقيع نجم بتروجيت .. تفاصيل

الذهب

تجاوز 47 ألفاً.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 22-7-2026

رازوفيتش

تفاصيل عقد الزمالك مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

ترشيحاتنا

الحادث

أسماء مصابي حادث رأس سدر.. 32 شخصا بينهم 28 سائحا تركيًا و4 مصريين

حادث ارشفية

أسماء ضحايا تصادم ميكروباص وميني باص عند كوبري فوكة بمطروح

السكرتير العام لمحافظة قنا

إزالة 1038 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ29 لاسترداد أراضي الدولة بقنا

بالصور

أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار

أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار
أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار
أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار

نائب رئيس مجلس الوزراء: دعم المستثمرين وتعزيز النشاط الاستثماري في عدد من القطاعات

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

مع ارتفاع درجات الحرارة .. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا

مع ارتفاع الحرارة.. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا
مع ارتفاع الحرارة.. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا
مع ارتفاع الحرارة.. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا

تكثيف أعمال التشجير وتجميل الشوارع والميادين بمدن وقرى الشرقية

تشجير
تشجير
تشجير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد