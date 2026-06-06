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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الذهب يتراجع والأسواق تهتز.. خبير يكشف الأسباب الحقيقية

الذهب
الذهب
محمد البدوي

أكد الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، أن التراجعات التي شهدها الذهب مؤخرًا لا يمكن وصفها بأنها "ليلة سقوط الذهب"، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية حول العالم لا تزال مستمرة في شراء المعدن الأصفر، وهو ما يعكس وجود عوامل داعمة ومطمئنة للسوق على المدى الطويل.

تقلبات طبيعية تشهدها الأسواق

وأوضح أحمد معطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الذهب يُعد وسيلة للادخار طويل الأجل أكثر من كونه أداة استثمارية قصيرة الأجل، مؤكدًا أن تحركات الأسعار الحالية تأتي في إطار تقلبات طبيعية تشهدها الأسواق المالية العالمية.

شركات الذكاء الاصطناعي

وأشار أحمد معطي، إلى أن التراجع لم يقتصر على الذهب فقط، بل شمل مختلف الأسواق العالمية، حيث سجلت الأسواق الأمريكية خسائر أكبر من تلك التي تعرض لها الذهب، كما شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات أمس، إلى جانب تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي بصورة كبيرة.

بيانات اقتصادية أمريكية

وأضاف أحمد معطي، أن حالة الهبوط التي ضربت الأسواق المالية جاءت نتيجة صدور بيانات اقتصادية أمريكية قوية أظهرت إضافة نحو 172 ألف وظيفة جديدة، وهو ما تزامن مع استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي

وأوضح خبير أسواق المال أحمد معطي، أن هذه البيانات عززت التوقعات باستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة أو الإبقاء عليها لفترة أطول، الأمر الذي ضغط على أسعار الذهب وأدى إلى تراجعها، كما انعكس سلبًا على أداء الأسواق العالمية المختلفة.

أسعار النفط الذهب الذكاء الاصطناعي

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