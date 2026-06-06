قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رد الجميل للقلعة البيضاء .. هيثم فاروق يكشف أهداف مشروع «زملكاوي»
ودية الفراعنة والسليساو .. وصول منتخب مصر ملعب مباراة البرازيل | شاهد
حضور جماهيري غير مسبوق .. رامي صبري يشعل 6 أكتوبر في أضخم حفلات صيف 2026 | صور
5558 جنيها.. تفاصيل سعر عيار 18 اليوم
كيفية توفير استهلاك الكهرباء بالصيف.. وارحم نفسك من الفواتير الكبيرة
موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل زيادة الأجور الجديدة
فضيحة أمنية تهز الجيش الإسرائيلي.. آلاف الجنود وقعوا في فخاخ جنسية داخل مواقع عسكرية حساسة
ألمانيا تفوز على أمريكا بهدفين وديا استعدادا للمونديال
عمرو أديب بعد الهجوم الإيراني: إن شاء الله دول الخليج ستعود للأمن والاستقرار
تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام البرازيل وديا
عمرو أديب عن مشاركة مصر في كأس العالم: قلبي يحدثني خيرا
بعد مستجدات واقعة نخنوخ.. عمرو أديب: القضية أصبحت مختلفة تماما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد مستجدات واقعة نخنوخ.. عمرو أديب: القضية أصبحت مختلفة تماما

نخنوخ
نخنوخ
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن تطورات قضية صبري نخنوخ كشفت تحولًا جذريًا من مشاجرة عادية إلى اتهامات أكثر خطورة بعد ورود معلومات وشهود جدد.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن النيابة العامة هي من تحدد الوقائع وليس السوشيال ميديا أو الانطباعات، مشيرًا إلى أن البيان الرسمي أكد تزعم نخنوخ وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة.

وأشار الإعلامي إلى أن القضية بدأت ببلاغ من صاحب معرض سيارات باقتحام المعرض والتعدي على عامل والاستيلاء على كاميرات المراقبة، ثم تطورت بعد تحريات الشرطة.

وتابع أن "تحريات الشرطة أثبتت تزعم المتهم وآخرين تشكيلاً عصابياً لممارسة البلططة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام، ده غير قانون المشاجرة خالص".

وشدد عمرو أديب على أن القضية أصبحت مختلفة تمامًا، ولها قوانين أخرى، وتحتاج إلى عدد كبير من المحامين للتعامل مع الاتهامات الجديدة.

وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن كلام محامي صبري نخنوخ عن دخوله وخروجه في دقيقتين لم يعد له معنى، بعد أن كشفت التحقيقات وتفتيش المنازل أبعادًا أكبر بكثير من مجرد مشاجرة عادية.

عمرو أديب نخنوخ الإعلامي عمرو أديب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

بطاقة التموين

الفراخ بدل العيش.. مفاجآت سارة للمواطنين في منظومة التموين الجديدة

أسعار الذهب

1200 جنيه.. خسائر حادة تضرب سعر الذهب عيار 21 في مصر

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

طقس حار

عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تعبيرية

بعد إعلان الحكومة| أول تحرك برلماني لرفض التحول للدعم النقدي: التضخم سيلتهم قيمة الدعم

اسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر

منتخب مصر

الليلة .. موعد مباراة مصر والبرازيل والقنوات المجانية

ترشيحاتنا

الجنيه الذهب

نزل 1360 .. الجنيه الذهب يتراجع في الصاغة اليوم

البنك المركزي

غدا.. البنك المركزي يستهدف بيع أذون خزانة بـ55مليار جنيه

الأوروبي لإعادة الإعمار واليابان يطلقان صندوقا بمليار دولار لدعم التمويل بالعملة المحلية في دول عملياته

الأوروبي لإعادة الإعمار واليابان يطلقان صندوقا بمليار دولار

بالصور

منصة القاهرة للأفلام تفتح باب التقديم للدورة الثانية

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

صحة الشرقية تنفذ 123 ألف زيارة منزلية مجانية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لوك جديد| إيناس عز الدين تخطف الأنظار بفستان أصفر.. صور

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

إطلالة كاجوال جريئة.. ساندي تخطف الأنظار بقبعة حمراء

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

الشهيد عقيد أح حازم إبراهيم حامد

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد أركان حرب حازم إبراهيم حامد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد