الاتحاد الأوروبي يعاقب ريال مدريد بسبب مباراة بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية عن تغريم نادي ريال مدريد الإسباني؛ بسبب تأخر انطلاق مباراته أمام بايرن ميونخ في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وكان ريال مدريد قد ودّع بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ بعد الهزيمة ذهابًا وإيابًا بنتيجة 6-4.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) يُغرّم نادي ريال مدريد مبلغ 20.000 يورو بسبب تأخر انطلاق مباراة الفريق أمام بايرن ميونيخ في ملعب سانتياغو برنابيو.



وأضافت أن العقوبة تتعلق بمباراة الذهاب في مدريد، وليست مباراة الإياب في ميونيخ.



واختتمت أنه ضمن نفس القرارات التأديبية، تم أيضًا معاقبة أندية أخرى على مباريات دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الماضي.

يُذكر أن نادي آرسنال ومدربه ميكيل أرتيتا تلقّيا تنبيهًا فقط دون غرامة مالية.